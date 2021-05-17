80 ألف طن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 26 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16130 طنا، تشمل: «3350 طن فوسفات، و6100 طن مولاس، و6680 طن يوريا».

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39373 طنا، تشمل: «3785 طن ألواح حديد، و6482 طن أبلاكاش، و813 طن خشب زان، و7554 طن خردة، و9564 طن قمح، و9300 طن ذرة، و1875 طن سلفات صوديوم.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 211 حاوية مكافئة، تشمل: فواكة «برتقال وعنب وفراولة»، يتم تصديرها إلى سلوفينيا وكرواتيا والهند.

وبلغ عدد الحاويات الوارد 378 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1878 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 181262 طنا.

وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 80733 طنا، كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2578 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2442 شاحنة .

وغادرت أمس ناقلة الغاز المسال «MARAN GAS TROY»، التي ترفع علم اليونان، ويبلغ طولها نحو 294 مترا وبعرض 44 مترا، بعدما قامت بتحميل شحنة تبلغ نحو 64 ألف طن من الغاز المسال متجهة إلى باكستان.