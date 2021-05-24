«الجنح» تأمر بحبس المتهم بواقعة «تحرش طنطا» 15 يوما

قررت محكمة جنح ثاني طنطا في محافطة الغربية، اليوم الاثنين، حبس قائد السيارة الملاكي المتهم في واقعة التحرش بإحدى الفتيات، وممارسة فعل فاضح، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«تحرش طنطا»، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكشفت مصادر في نيابة ثاني طنطا أن المتهم اعترف في أقواله أمام وكيل النيابة بأنه الشخص المتواجد في الفيديو المتداول عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المتهم أكد أنه يعاني من مرض نفسي، ويوم الواقعة لم يستطع السيطرة على نفسه جنسياً، وأنه لم يضايق الفتاة أو يتعرض لها بأي لفظ أو لمس، وأنه جلس في سيارته دون أن يؤذي أي شخص في الشارع من المارة، وأنه فوجئ بتصوير الفتاة له بواسطة هاتف محمول بحوزتها.

وأوضح المتهم في أقواله، أن الشيطان سيطر عليه يوم الواقعة، وأغواه على القيام بفعل فاضح في الشارع، ولم يتمالك نفسه أمام شهواته وغرائزه.

وقالت مصادر أمنية أن المتهم يدعى «إبراهيم»، في العقد الثالث من عمره، مقيم بإحدى قرى مركز طنطا، وأنه دائم مثل تلك الأفعال في الشوارع.

وقررت نيابة ثاني طنطا، في وقت سابق الخميس الماضي، حبس المتهم، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت إليه تهمة التحرش وارتكاب فعل فاضح، كما طلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، واستكمال تحريات المباحث حول الواقعة.

وقالت فتاة تحرش طنطا، التي صورت واقعة تحرش المتهم بها، إن فكرة التنازل عن المحضر غير واردة، ووصفتها بأنها «فكرة مستحيلة»، خاصةً بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من إلقاء القبض على المتهم بالتحرش، عقب فعله الفاضح في الشارع.

وأضافت الطالبة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن القبض على المتهم يعطي رسالة لكل فتاة، بأنها لا يجب أن تفرط في حقها، وهو ما سيساعد على الحد من تلك الظاهرة، كما وجهت رسالة إلى من وصفتهم بـ«المتحرشين»، قائلةً: «إلى كل متحرش.. سيكون جزاؤك الحبس، وعليك مراجعة نفسك بالكف عن التفكير في التحرش بالفتيات».

وأوضحت أنها أصرت على تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة ثاني طنطا، وكان هناك تعاون من قبل ضباط مباحث القسم، الذين أبدوا حرصاً على حقها بسرعة القبض على المتهم.

واستمعت النيابة العامة بقسم ثاني طنطا، في محافظة الغربية، في وقت سابق، إلى أقوال الفتاة «دعاء محمد»، صاحبة واقعة «تحرش طنطا»، والتي كشفت فيها العديد من المفاجآت.

وأشارت الطالبة، في أقوالها أمام النيابة، إلى أن المتهم ظل يطاردها نحو 20 دقيقة، ما اضطرها إلى الصعود لرصيف الشارع، ثم اختفى بعدها، وفوجئت بظهوره بعد دقائق ويقوم بفعل فاضح، ما دفعها إلى تصويره.

وأوضحت أنها حررت محضرًا بالواقعة يحمل رقم 3702 إداري ثاني طنطا، تتهم فيه قائد سيارة ملاكي بفعله الفاضح في الشارع، ومحاولته التحرش بها، وتقديم فيديو وثقت به الواقعة