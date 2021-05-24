إنجاز 75% من أعمال تطوير «عزبة محسن» بمشروع تطوير العشوائيات

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، أعمال التطوير بمنطقة «عزبة محسن»، التابعة لحي منتزه أول، والتي تأتي ضمن أعمال تطوير 7 مناطق عشوائية بالمحافظة، يتم تنفيذها بموجب البروتوكول المبرم بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بإجمالي تكلفة 811 مليون جنيه.

108 ملايين لتطوير الشوارع بالمناطق العشوائية

وأكد «الشريف» أن نسبة إنجاز الأعمال فى مشروع التطوير بلغ 75%، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير بالمنطقة قد بلغت 108.2 مليون جنيه، حيث أن إجمالي عدد الشوارع التى تتم بها أعمال التطوير هي 259 شارعاً، وتبلغ تكلفة أعمال رصف الطرق 92.3 مليون جنيه، وأعمال الإنارة 15.9 مليون جنيه.

926 شنيشة لمواجهة أمطار الشتاء بالإسكندرية

وأوضح محافظ الإسكندرية أن أعمال التطوير قد شملت إنشاء 912 شنيشة جديدة، بالإضافة إلى رفع كفاءة 14 شنيشة قديمة، بمجموع يصل إلى 926 شنيشة، وذلك لتصريف مياه الأمطار خلال موسم النوات، لافتاً إلى أن أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة بالمنطقة تشتمل على تركيب 1050 ذراعاً، بالإضافة إلى زرع 500 عمود إنارة، لرفع كفاءة الإضاءة العامة للمنطقة.

ووجه «الشريف» جميع الجهات التنفيذية المسئولة عن أعمال التطوير بسرعة الإنتهاء من الأعمال.

2 مليون مواطن يسكنون في 7 مناطق غير مخططة بالإسكندرية

وتبلغ مساحة منطقة «عزبة محسن» حوالي 447 فداناً، ويبلغ عدد سكان المنطقة المستفيدين من أعمال التطوير 74700 نسمة، وجاءت أعمال التطوير بالمنطقة تنفيذاً للبروتوكول الذي تم توقيعه في ديسمبر عام 2019، مع صندوق تطوير العشوائيات، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لتطوير 7 مناطق غير مخططة بالمحافظة، تخدم نحو 2 مليون نسمة من سكان المحافظة، وتبلغ تكلفتها التقديرية 811 مليون جنيه.