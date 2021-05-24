مسؤول بفتح: القضية الفلسطينية تتلقى أكبر دعم لها منذ 3 عقود كاملة

قال عزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (فتح)، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن رحب بالتهدئة في غزة مطالبا أن تكون الهدنة دائمة، على أن تشمل التهدئة القدس وعدم إخلاء حي الشيخ جراح، وكذلك التوقف عن قتل الفلسطينيين في الضفة الغربية ومناطق أخرى، حيث توفى اليوم شاب فلسطيني في منطقة التل الفرنسية، مؤكدا أن العالم لم يشهد هذا الدعم الكبير للقضية الفلسطينية منذ 3 عقود حيث خرجت مظاهرات في الولايات المتحدة وفرنسا ولندن.

وأضاف «الأحمد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الاثنين، ويقدمه الإعلامي مصطفى شردي، أنه يجب الانتقال لتحريك عملية السلام في ظل اتفاق أطراف دولية هي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والأردن.

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن غزة يتم تدميرها للمرة الرابعة، مطالبا بإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية، مؤكدا أن هناك اتفاقا بين بايدن والرئيس الفلسطيني محمود أبو مازن لإقامة حلا للدولتين من خلال عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة مع الالتزام بقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار 224 الذي لا يعطي الحق لإسرائيل في الضفة الغربية والقدس.

وطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تطبيق المبادرة العربية للسلام حتى إذا كانت بعض الدول تريد التراجع لأن الأمر أصبح ملك المجتمع الدولي، مبينا أن الفلسطينيين لا يتنازلون عن تطبيق المبادرة العربية، مستطردا: «لا اعتراف ولا تطبيع مع إسرائيل قبل إنهاء الاحتلال».