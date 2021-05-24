شكري: شهدنا عنفا من الاحتلال بفلسطين دون أفق سياسي يبشر بالاستقرار

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إننا شهدنا دوائر من العنف والتصعيد واستمرارا للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين دون وجود آفاق سياسية تُبشر للاستقرار والأمن، ليس فقط لفلسطين لكن للمنطقة بأكملها، وذلك خلال مؤتمر صحفي، من رام الله.

وأضاف «شكري»، أن مصر تعمل وتبذل جهودًا من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وهناك توافق كامل بين مصر والسلطة الوطنية الفلسطينية، وبين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس أبومازن لتدعيم كل وسائل التوصل إلى الهدف المشترك وإقامة الدولة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر تحرص على دعم الشعب الفلسطيني سواء كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، والعمل على إزالة ما تعرض له الشعب الفلسطيني من خلال المساعدات التي سوف يتم تقديمها الآن، مثل مساعدات إنسانية من خلال معبر رفح، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، فضلًا عن عملية إعادة إعمار غزة التي سوف تتم أيضًا بتنسيق كامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية.