ومن الحزن ما قتل.. «ياسمين» توفيت بعد 3 أيام من فراق والدها وشقيقها

انهيار عصبي تام أصاب «ياسمين» الطالبة في الصف الثالث الثانوي العام، منذ 3 أيام، انتهى بالأمس بوفاتها داخل المستشفى الجامعي بالكيلو 6 على طريق قنا – سفاجا، على خلفية وفاة سنديها والدها وشقيقها الوحيد في خزان صرف صحي الجمعة الماضية إثر اختناقهما بداخله.

الحزن الشديد يلحق ياسمين بوالدها وشقيقها

ياسمين لم تتحمل فراق حبيبها وسندها في الحياة، أصيب بتعب شديد انهيار عصبي، نقلها ذووها إلى أحد الأطباء تخصص مخ وأعصاب، ونظرا لسوء حالتها حولت إلى مستشفى جامعة جنوب الوادي بالكيلو6، وحجزت، ولكن حالتها النفسية كانت سيئة ولم تتناول الأكل والمياه، حتى أصيبت اليوم بهبوط في الدورة الدموية أودى بحياتها.

ووسط حالة من الحزن بين عائلات مدينة فقط شيع المئات، مساء أمس، جثمان الطالبة التي توفيت حزنا على فراق والدها وأخيها، إلى مقابر العائلة في دائرة المدينة، وذلك عقب حصولهم على تصريح من النيابة العامة بدفنها.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، بالأمس، يفيد، بوفاة ياسمين عبدالعزيز أحمد عبدالقادر، طالبة بالصف الثالث الثانوي ، إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، نظرا لتدهور صحتها، حزنا على فراق والدها وأخيها، اللذان توفيا داخل خزان صرف صحي مساء الجمعة الماضية.

الفتاة امتنعت عن الأكل حتى الوفاة

وتبين بحسب أحد أقارب الأسرة، إن الفتاة التي توفيت أصيبت بانهيار عصبي امتنعت عن الأكل والشرب عقب وفاة والدها وشقيقها أثناء حفر خزان صرف منزلي في مدينة فقط، حزنا عليهما، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية وحدوث هبوط في الدورة الدموية ودخولها في غيبوبة ووفاتها داخل مستشفى قنا الجامعي.

يذكر أن مركز شرطة قفط، تلقى بلاغا مساء الجمعة الماضية، بمصرع عبدالعزيز عبدالقادر عبدالنور 50 عاما، وابنه مصطفى 30 عاما، عقب سقوطهما في خزان للصرف الصحي بمنزلهما الكائن في شارع المركز، فيما أصيب محمود صلاح، 29 عاما، وأرميا صلاح، 35 عاما، لوجود غازات سامة.