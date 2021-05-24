عاجل.. السجن 7 و 5 سنوات لمتهمين اثنين فى قضية «فساد القمح»

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة متهم مالك شونة قمح، بالسجن لمدة 7 سنوات، وألزمته المحكمة برد مبلغ 17 مليون جنيه، كما عاقبت المحكمة متهما آخر بالسجن لمدة 5 سنوات، وببراءة 9 آخرين.

وكشفت التحقيقات، عن انفراد المتهم الأول، بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد، على رأسهم عبدالغفار محمد السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب)، ومحمد كامل محمد أبو حشيش، مالك شونة أبناء الجيزة.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، كونهم موظفين عموميين «أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة»، سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين، وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.