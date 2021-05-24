رئيس شعبة الدواء محذرا من الإفراط في المضادات الحيوية: البكتيريا تتحور

أكد الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرفة التجارية، إن الافراط في استخدام المضادات الحيوية، يوفر فرصة للبكتريا حتى تعتاد على هذه المضادات وتتكيف معاها وتتحور وتنتج سلالات اكثر قوة وقدرة على التعامل مع تلك المضادات الحيوية، محذرا من الأفراط في تناولها دون استشارة طبيب.

وأضاف «عوف»، خلال مداخلة هاتفية، الإثنين، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، أن البكتريا الجديدة الناتجة عن الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية تكون أكثر شراسة على جسم الإنسان، لأن الجهاز المناعي لا يستطيع التعامل معه، كون أن تلك البكتريا تعرفت من قبل على المضادات الحيوية التي يستخدمها هذا الجسم، وأصبحت معتادة عليها، متابعا: «لما الجسم بياخد مضاد حيوي عمال على بطال، لما بيحتاجه بجد هيلاقيه مش فعال لأن البكتريا التي تهاجمه تعرفت عليه بالفعل».

وأوضح رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرفة التجارية، أن كل دول العالم تمنع تداول المضادات الحيوية دون روشتة طبيب، وليس كما يحدث في مصر يقوم المواطن باستخدام المضاد الحيوي دون الرجوع إلى أي طبيب، منتقدا بعض الأطباء الذين يستخدمون تلك المضادات الحيوية للإسراع من عملية شفاء مرضاهم.

وواصل: «بيجيلي ناس الصيدلية عايزة مضاد حيوي بـ100 جنيه، بطلعله العلبة عشان أثبتله أنه موجود عندي فعلا بس مش هبيعهوله من غير روشته»، موضحا أنه حين يسأل هذا الشخص عن سبب إقباله على شراء المضادات الحيوية، يخبره أن لديه خبرة مع ما يعانيه حاليا من أعراض صحية، وسبق أن ساعده هذا المضاد الحيوي في الشفاء، معترضا على ذلك، ومؤكدا أن أمر خاطىء وخطير على صحة الإنسان بشكل كبير.