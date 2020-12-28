نقل 503 أطنان قمامة من مقالب زفتي وكفر الزيات لمدفن السادات

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الاثنين، أعمال نقل المخلفات من مراكز تجميعها في مختلف مدن المحافظة، إلى المدافن الصحية، وذلك في اليوم الثاني للحملة التي انطلقت في المحافظة أمس.

وتم خلال اليوم الثاني للحملة، نقل 203 أطنان من المخلفات، من النقطة الوسيطة بمركز ومدينة كفر الزيات، ونحو 200 طن من النقطة الوسيطة بمركز ومدينة زفتى، ليصل إجمالي ما تم نقله إلى المدفن الصحي بمدينة السادات، على مدار اليوم، إلى 503 أطنان.

وأوضح الدكتور محمد الحضري، استشاري الأعمال الميكانيكية بالمحافظة، أن الأسطول المشارك في هذه الحملة، يتكون من 30 سيارة قلاب سعة 20 طن، و10 سيارات قلاب سعة 40 طن، و8 سيارات مكبس سعة 40 طن، مشيراً إلى أنه تم وضع جدول زمني بحيث يستخدم كل مركز ومدينة هذا الأسطول مرة واحدة أسبوعياً من خلال ورديتين، بالإضافة إلى تجميع المخلفات من مصنع دفرة مرتين أسبوعياً من خلال ورديتين وكذا مصنع المحلة.

وأطلقت محافظة الغربية أمس الأحد، تجربة لنقل المخلفات الصلبة من النقاط الوسيطة لتجميعها بمختلف المدن، بواسطة أسطول الحملة الميكانيكية للمحافظة، بما يساعد في توفير ما لا يقل عن 6 ملايين جنيه سنوياً، في استهلاك السولار وزيادة العمر الافتراضي للمعدات، بالإضافة إلى تقليل التراكمات في النقاط الوسيطة وبمصنعي التدوير في المحلة ودفرة.