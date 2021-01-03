لجنة للتحقيق في وفاة مريضي كورونا بـ«عزل زفتي» بسبب الأكسجين

أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة زفتى، بمباشرة التحقيق العاجل في واقعة وفاة حالتين، من بينهم رجل وسيدة، من مصابي فيروس كورونا داخل غرف العناية المركزة بأقسام العزل، بدعوى نقص تغذية الأكسجين بشكل مفاجىء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية.

وشدد المحامي بناء على توجيهات من النائب العام، على ضرورة سماع اقوال المبلغين من أسرتي المتوفين، وشهود العيان من العاملين داخل المستشفي، للتأكد من وجود تعمد «أي شبهات للتراخي العلاجي والطبي من عدمه» في التعامل مع الحالات.

كما شدد المحامي العام على تشكيل لجنه فنية عاجلة تضم عضوا من الطب العلاجي وعضوا فنيا من مديرية الصحة وآخرين.

كما اشترطت النيابة العامة أن يقوم كل أعضاء اللجنة بالقسم وإعلاء شعار الأمانة من خلال «حلف اليمين ..والقسم أمام الله» حيال تقريرهم المزمع تقديمه خلال الـ48 ساعة أمام النيابة العامة، لتحديد مدي الإهمال والتراخي حيال التعامل مع الحالات داخل أقسام العزل الصحي بذات المستشفي من عدمه.

وفي ذات السياق، أفادت مصادر نيابية باستدعاء الدكتور محمد حسني الجوهري، مدير مستشفى زفتى، نائب المدير، والمدير الإداري، والمسؤول عن غرفة التانك وشبكات تغذية الأكسجين، للإدلاء بأقوالهم حيال البلاغ المقدم ضدهم من أسرة الحالتين المتوفيين، واستغرق التحقيق أكثر من 8 ساعات متواصلة حتى تم صرفهم من النيابة العامة بضمان محل وظيفتهم وإقامتهم على ذمة التحقيقات، لحين ورود التحريات الأمنية حيال الواقعة تفصيليا خلال 24 ساعة القادمة.

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من جانب آخر، أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن ما تم تداوله حول وفاة عدد من الحالات المصابة بالكورونا في مستشفى زفتى العام، عقب انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تشكيل لجنة متخصصة برئاسته للتحقيق فيه، بناءً على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، للوقوف على حقيقة ما حدث في مستشفى زفتي العام مساء الجمعة الماضي أول يناير، وتسبب في وفاة حالتين مصابتين بالكورونا.

وكشف «حميده» أن شبكة تغذية الأكسجين تعمل بمنتهى الكفاءة، مشيرا إلى أنه لم يتم إيقاف إمداد المرضى بالأكسجين في أي وقت من الأوقات داخل المستشفى.

واستطرد وكيل وزارة الصحة، أن المستشفى يحوى 27 حالة بالعناية المركزة ، 19 حالة بالعناية المتوسطة و27 حالة بالقسم الداخلي لإصابتهم بفيروس كورونا، بجانب وجود 20 حالة بحضانات الأطفال، 7 حالات بعناية الأطفال، 9 حالات بالعناية المركزة، 4 حالات بعناية الحروق و4٤ حالات طوارئ، وجميع هذه الحالات في احتياج دائم للأكسجين، وفي حالة انقطاع إمداد الأكسجين فإن ذلك يؤدي إلى وفاة العديد من هذه الحالات في الحال، وهذا ما لم يحدث موضحا أن جميع الحالات مستقرة بالمستشفي ولم يتأثر أى منهم.