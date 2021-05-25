غلق 46 ألف مقهى مخالف منذ ديسمبر الماضي

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن عدد المقاهي المخالفة لمواعيد غلق المحال تصل لـ46 ألف مقهى وكافيه مخالف لمواعيد الغلق وتجاوز قرار حظر تناول الشيشة وذلك منذ شهر ديسمبر الماضى، مضيفا لـ«الوطن» أنه تم غلق الكافيهات المخالفة، وأن حملات الأحياء والمدن بالمحافظات مستمرة لمتابعة مواعيد غلق المنشآت من محلات ومطاعم ومقاهى ومولات تجارية وورش وأنشطة أخرى.

فتح الشواطئ بضوابط

وأشار إلى أنه تم فتح الشواطئ والحدائق مع الالتزام بالضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنها الحفاظ على التباعد الأجتماعى ومنع الزحام والتجمعات وارتداء الكمامات وتعقيم الحدائق والممرات، مشيرا إلى منع التجمعات والاحتفالات وإقامة أى مناسبات للحد من انتشار فيروس كورونا.

غلق المحلات التاسعة مساء

وأوضح أن حملات المحافظات بالتنسيق مع الشرطة مستمرة لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحلات والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية والورش فى التاسعة مساء ،واى منشاة تخالف مواعيد الغلق سيتم غلقها على الفور ،داعيا المواطنين وأصحاب المنشآت إلى الالتزام بالمواعيد المقررة لعدم الوقوع تحت طائلة القانون و حفاظا على سلامتهم ،مع إلزام المقاهي والمطاعم بنسبة تشغيل لا تتعدى 50% للحفاظ على التباعد الاجتماعى بين المواطنين وعدم تضررهم.

وأكد أن التعليمات للمحافظات باتباع كل الإجراءات التى أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، للحد من ازدياد معدلات الإصابة بفيروس كورونا والعمل على سلامة المواطنين، مشيرا إلى أن أى تجاوز سيواجه بحسم لمواجهة خطر كورونا.

جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية شددت على المحافظين بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمقاهي والكافيهات والمولات التجارية في تمام الساعة التاسعة مساءً، لافتًا إلى أهمية عدم التهاون مع مخالفي الإجراءات الاحترازية لكورونا، خاصة عدم ارتداء الكمامات الواقية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهي والكافيهات.