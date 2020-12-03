في أول أيام مواعيد الإغلاق: محاضر لـ 34 محلا وغلق 3 مقاهي مخالفة

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة المتابعة اليومية لتنفيذ قرار مواعيد الغلق بكل حسم، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة.

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات بضرورة التنبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة

كما طالب وزير التنمية المحلية، المحافظات بضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة، وتفعيل القانون على غير الملتزمين.

شعراوي: ضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط والقضاء على الفوضى

وجدد اللواء محمود شعراوى، التأكيد على أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة، لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة.

وأشاد "شعراوي"، بالمتابعة الجيدة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق المواعيد الجديدة فى يومها الأول، بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والجهات المعنية، وأشار إلى قيام عدد من المحافظين بجولات ميدانية على بعض المدن والأحياء والمراكز للتأكد من تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية وفقاً للمواعيد الجديدة.

تقرير غرفة العمليات الوزارة: محاضر لـ 34 محلا ومطعما وكافيه وصالونات حلاقة وغلق 3 مقاهٍ مخالفة

وقال وزير التنمية المحلية، إن تقرير غرفة العمليات بالوزارة، أشار إلى تحرير عدد من المحاضر للمحلات المخالفة من 4 محلات تجارية بحى الهرم بالجيزة، و34 محلا ومطعما وكافيه بمناطق مختلفة بمحافظة الإسكندرية، وتحرير 12 محضر لمحلات مخالفة من بينها صالونات حلاقة وغلق 3 مقاهى في حي شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، وكذا 15 محلا بمناطق مختلفة بمحافظة كفر الشيخ.