عاجل.. انتشال جثة غريق شاطئ السلام بالإسكندرية بعد 3 أيام من البحث

بعد 3 أيام في المياه، ظهرت جثة غريق شاطئ السلام، الذي يدعى أحمد من قرية قطور في الغربية، والذي لقى مصرعه غرقا في شاطئ السلام بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية، مع أول أيام فتح الشواطئ الذي بدأ يوم السبت الماضي، وذلك بعد وصلة من الهزار مع أصدقائه المقدر عددهم 4 أفراد، فيما لم يتم انتشال جثته حتى الآن.

وقال إيهاب المالحي، قائد فريق «غواصين الخير»، إنه تم إبلاغهم خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من انتشار جثة الشاب بعد ظهورها بشكل طبيعي على الشاطئ، رغم عمليات البحث التي دامت 3 أيام.

وأضاف المالحي في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الشاب قد غرق يوم السبت، بينما تم الدفع بعدد 11 غواصا من فريق «غواصين الخير»، في محاولة لانتشال جثته بجانب الإنقاذ النهرى، إلا أنه حتى عصر يوم الاثنين لم يتم الوصول إلى جثته، قبل أن تظهر لوحدها ليلا.

هزار وسحب المياه تسبب في أول غريق بالإسكندرية

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه في أول أيام فتح الشواطئ بالإسكندرية يوم السبت، أمس الأول، قد 5 أشخاص من طنطا اندفعوا إلى المياه بدون أي حرص، وبعد واصل من الهزار والسحب داخل المياه، حدثت حالة الغرق.

وأضاف رشاد لـ«الوطن»، أن المنقذين أنقذوا 4 بين الخامس سقط في المياه ولم يتم العثور عليه، رغم محاولات البحث عنه خلال 3 أيام.

20 ألف جنيه غرامة عدم وجود منقذين

وأكد أن شاطئ السلام هو أحد الشواطئ المستأجرة، ولا تديره المحافظة، بينما تلزم المستأجر بتعيين عدد مناسب من الغطاسين بما يتناسب مع مواجهة الشاطئ ويرفع أكثر من برج مراقبة، كما يتحمل المسؤولية الجنائية والتعويضات في حال وجود أي حالة غرق.

وأوضح أن الشاطئ يلتزم بالتعليمات وتكون محل بنود التفتيش أثناء المرور عليهم، وتوقع غرامة 20 ألف جنيه في حال عدم توفير شخص أو أكثر من الغواصين.

ثاني غريق في الإسكندرية خلال 5 أيام

ويعد هذا الشاب هو ثاني حالة غرق في الإسكندرية خلال الصيف الجاري، بعدما لقي شاب مصرعه غرقا، الثلاثاء الماضي، أثناء الاستحمام بمياه البحر بشاطئ النخيل بحي العجمي غرب الإسكندرية، وذلك بعدما تسلل للشاطئ فجرا بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، آنذاك، التي تنص على غلق الشواطئ والحدائق العامة خلال الفترة الجارية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتبين من الفحص، حينها، تسلل المدعو «محمد حمادة» 17 عاما، مقيم مركز بسيون محافظة الغربية، فجرا لشاطئ النخيل، وأنه لم يلتزم بقرارات مجلس الوزراء بغلق الشواطئ ومنع ارتيادها.

أول غريق في الإسكندرية منذ قرار فتح الشواطئ

فيما يعد غريق شاطئ السلام، هو أول غريق منذ قرار فتح الشواطئ الذي أنطلق أمس، في 66 شاطئ على مستوى الإسكندرية، وسط تشديد على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.