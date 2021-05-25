إدانات دولية وإفريقية بعد اعتقال الجيش لقادة مالي

أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية الإفريقية اعتقال الجيش لقادة مالي.

وكانت عدة مصادر دبلوماسية وحكومية، قالت في وقت سابق لوكالة «رويترز» للأنباء، إن ضباطا من الجيش في مالي اعتقلوا رئيس البلاد «با نداو» ورئيس الوزراء مختار عوان ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة سليمان دوكوريه، بعد تعديل وزاري، أمس الاثنين غاب عنها اثنان من قادة الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس أبوبكر كيتا في أغسطس 2020.

وأضافت المصادر أن الرئيس ورئيس الوزراء، ووزير الدفاع، اقتيدوا إلى قاعدة عسكرية في كاتي خارج العاصمة «باماكو»، وفقا لما ذكرته شبكة«سكاي نيوز» الإخبارية.

ودعت البعثة الأمم المتحدة في مالي للإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس البلاد باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان المحتجزين من قبل العسكريين.

بعثة الأمم المتحدة في مالي: نتابع التطورات عن كثب

وقالت البعثة الأممية في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أمس الاثنين: إنها تتابع التطورات عن كثب وتظل ملتزمة بدعم الانتقال.

كما دعت البعثة، للتهدئة، مطالبة طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس ورئيس الوزراء، موضحة أن «من يحتجزونهما سيحاسبون على ذلك»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

كما طالبت البعثة، بضمان سلامة المحتجزين، مؤكدة أنها على اتصال مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس»، والاتحاد الإفريقي ضمن اللجنة المحلية لمراقبة الانتقال، وغيرها من الجهات الدولية الداعمة للانتقال.