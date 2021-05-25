«بلينكن» يناقش مع وزير الخارجية الألماني جهود الإغاثة في غزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ناقش مع نظيره الألماني هايكو ماس جهود الإغاثة في غزة، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

وفي سياق متصل، أشار وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي، لدى إشرافه على انطلاق طائرة عسكرية محملة بكمية من المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة بقيمة مليون دينار ونصف، إلى أن طائرة أخرى ستتوجه قريبا إلى غزة.

وقالت وزارة الدفاع التونسية، في بيان، امس الاثنين، إن البرتاجي، أعرب عن أمله في إرسال مساعدات أخرى تتمثل في إطارات طبية وشبه طبية إلى قطاع غزة لتقديم الدعم الطبي وذلك لمزيد من تحسن الظروف هناك.

من جانبه، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن كريم الكعبي، أمس الاثنين، إلى تجريم الاعتداءات الإسرائيلية وتعويض الفلسطينيين عن كافة الأضرار التي لحقت بهم، وفقا لما ذكرته قناة«السومرية» الإخبارية العراقية.

وقال الكعبي، في بيان، إن الأمم المتحدة مطالبة بإصدار قرارات مُلزمة لإدانة العدوان على القدس الشريف وغزة وباقي المدن الفلسطينية، والضغط على المجتمع الدولي لاعتبار الهجمات الإسرائيلية جرائم حرب لمخالفتها لكل المواثيق والأعراف المقرة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وتعويض الشعب الفلسطيني عن كامل الأضرار الناجمة عن تلك الاعتداءات.