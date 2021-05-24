قافلة مساعدات كويتية تعبر رفح اليوم الي غزة

اكد القائم بأعمال سفارة الكويت بالقاهرة بالانابة الوزير المفوض اسامة العبيد حرص القيادة الكويتية المستمر علي مؤازرة الاشقاء الفلسطينيين وبخاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها حاليا نتيجة العدوان الإسرائيلي مشيرا الي توجيهات الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت بمواصلة الدور الإنساني للكويت علي كافة الأصعدة العربية والإسلامية والدولية .ووجه العبيد الشكر الي السلطات المصرية علي التسهيلات التي قدمتها لإيصال المساعدات الأغاثية الكويتية لقطاع غزة عبر معبر رفح .من ناحيته اشاد يوسف المعراج رئيس وفد الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون الكبير من جانب الهلال الأحمر المصري مشيرا الي انه يقوم بدور كبير في تسهيل المهمة ودخول قطاع غزة.

واوضح المعراج ان جمعية الهلال الأحمر الكويتي تستعد لتجهيز عدد من الشحنات الطبية والاغاثية ستصل تباعا الي قطاع غزة عبر معبر رفح مشيرا الي إن شحنة المساعدات المقرر أن تعبر اليوم الي الجانب الفلسطيني تضم 40 طنًا من المعدات والأجهزة الطبية والمواد الإغاثية، يرافقها عدد من متطوعي الهلال الأحمر الكويتي ، لتوزيعها إلى المستشفيات في قطاع غزة، وذلك استجابة لمطالبهم الطبية العاجلة .وأضاف أنه تم إطلاق حملة تبرعات منذ أسبوع بالكويت لاقت استجابة كبيرة و انهالت التبرعات إلى حساب الهلال الأحمر الكويتي تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين .