بدرية طلبة تكشف تفاصيل حالة شريف دسوقي من داخل المستشفى

أعلنت الفنانة بدرية طلبة عن خبر صادم للجمهور وهو بتر قدم الفنان شريف دسوقي بعد إجرائه لعملية جراحية.

وكشفت بدرية طلبة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي بعد بتر قدم،ه فقالت «بالفعل ما كتبته صحيح، فالفنان شريف دسوقي تم بتر قدمه للأسف الشديد وحالته الآن مستقرة بشكل كبير وأنا أتواجد معه فى المستشفى».

وأضافت بدرية طلبة: «الجرح اللى كان فى رجليه باظ خالص وعملنا أشعة وتحاليل، والدكتور قال إن الحالة بقيت سيئة ولا بد من بتر القدم وبالفعل خضع لعملية جراحية وتم بتر قدمه».

كانت قد أعلنت الفنانة بدرية طلبة عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيس بوك خبر بتر قدم الفنان شريف دسوقي فقالت «عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب أوى بنى آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور خصوصا رجليه ربنا يصبرك يا شريف ويقوى قلبك ويتم شفاء على خير».

يذكر أن الفنان شريف دسوقي كان قد أصيب نهاية العام الماضي خلال تصوير أحد مشاهد فيلم وقفة رجالة في قدمه وتدهور حالته مع الوقت.