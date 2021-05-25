بدرية طلبة: شريف دسوقي مريض سكر وأصيب بجرح تسبب في بتر من تحت الركبة

كشفت الفنانة بدرية طلبة التطورات الصحية للفنان شريف دسوقي عقب بتر قدمه.

وكتبت بدرية عبر «فيسبوك»: «للناس اللى بتتصل وبتبعت رسايل علشان تطمن على الفنان شريف دسوقي (سبعبع) كان فيه جرح في رجله الشمال وهو مريض سكر، حالته ساءت جدا وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة الحمد لله ادعوا له ربنا يتم شفاه على خير».

أعلنت الفنانة بدرية طلبة، عن إجراء الفنان شريف دسوقي، لعملية جراحية، أسفرت عن بتر قدمه.

وكتبت بدرية طلبة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاك على خير».