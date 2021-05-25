مصطفى شعبان وعمرو سعد يمازحان أديب ويقتحمان الاستديو: «كفاية كده»

اقتحم الفنانان مصطفى شعبان وعمرو سعد استديو برنامج «الحكاية» أثناء حديث الإعلامي عمرو أديب بسبب انتظارهما لفترة «بقالنا كتير مستنيين إنت واخد البرنامج لحسابك يالا لم حاجتك» ليرد عليهم أديب قائلًا «لا مش هنا الكلام ده».

وقال الإعلامي عمرو أديب إن أغلب الفنانين يرفضون الظهور مع بعضهم البعض في حلقة واحدة ولكن وافق مصطفى شعبان وعمرو سعد على الظهور في حلقة واحدة نظرًا لوجود حالة من النضج والمحبة والاقتناع بالعمل ونجاحهم نجاح مبهر منذ اليوم الأول لهم.

من جهته تحدث الفنان مصطفى شعبان عن مسلسل «ملوك الجدعنة» مشيرًا إلى أن المنتج صادق الصباح تحدث معه هاتفيًا في فكرة المسلسل وأنه يرغب في عمل مسلسل عن الأصدقاء على غرار فيلم «سلام يا صاحبي»، لافتًا إلى أن المسلسل يعود لرواية أجنبية عن اثنين من الأصدقاء، مؤكدًا أن المسلسل يناقش حالة الصداقة بين اثنين من الشباب ويظهر الأخلاق الموجودة في الحارة الشعبية.

وأوضح مصطفى شعبان أن التمثيل مع الفنان عمرو سعد متعة بالنسبة له، معتبرًا أن عمرو سعد فنان حقيقي وإنسان صادق وواضح.

بينما أكد الفنان عمرو سعد أنه استفاد من وجوده مع الفنان مصطفى شعبان، معتبرًا أن المسلسل كان مباراة تمثيلية وأن المشاهد بينهم كانت دافعا لتجويد العمل.