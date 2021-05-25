«جوتيريش» يدعو إلى إطلاق سراح الرئيس في مالي

دعا الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة»، أنطونيو جوتيريش، إلى الهدوء وإطلاق سراح القادة المحتجزين في مالي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكالة وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، قالت في وقت سابق، إن العسكريين في مالي اعتقلوا رئيس البلاد باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان ووزير الدفاع سليمان دوكوريه عقب الإعلان عن تشكيلة جديدة للحكومة تم فيها استبدال وزيري الدفاع والأمن.

وقال عوان، إن العسكريين اقتادوه قسرا إلى مقر رئيس البلاد، فيما ذكرت مصادر لوكالة «رويترز» للأنباء، إن العسكريين اقتادوا الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع إلى قاعدة كاتي العسكرية.

وقالت مصادر صحفية لقناة «العربية» الإخبارية، إن الحرس الوطني المالي هو من نفذ الاعتقالات، مشيرة إلى أن بوادر الانقلاب في مالي ظهرت مع بدء تشكيل رئيس الوزراء للحكومة.