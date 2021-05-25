%53 من الجمهوريين: ترامب هو الرئيس الحقيقي للولايات المتحدة

أظهر استطلاع للرأي، أن غالبية الجمهوريين ما زالوا يعتقدون أن دونالد ترامب هو الفائز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأن التصويت غير القانوني هو سبب هزيمته أمام الديمقراطي جو بايدن.

ووجد الاستطلاع، الذي أجرته «رويترز/إبسوس» بين 17 و19 مايو الجاري، أن 53% من الجمهوريين يعتقدون أن مرشح حزبهم ترامب هو الرئيس الحقيقي، مقارنة بـ3% من الديمقراطيين و25% من جميع الأمريكيين، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وشارك في الاستطلاع 2007 بالغين بينهم 909 من أنصار الحزب الديمقراطي و754 جمهوريا.

وأوضح الاستطلاع، أن نحو ربع البالغين، يعتقدون أن انتخابات 3 نوفمبر الماضي شابها التصويت غير القانوني، منهم 56% من أنصار الحزب الجمهوري.

61 % من الجمهوريين يعتقدون أن الانتخابات سرقت من ترامب

وأظهر الاستطلاع، أن 61% من الجمهوريين يعتقدون أن الانتخابات سرقت من ترامب، كما يعتقد 29% فقط من الجمهوريين أن الرئيس الامريكي السابق ينبغي أن يتحمل بعض اللوم على أعمال الشغب التي قام بها أنصاره في الـ6 من يناير في مبنى الكونجرس.

وقال 67 % ممن شاركوا في الاستطلاع إنهم يثقون في أداء مسؤولي الانتخابات لعملهم بنزاهة، منهم 58% جمهوريون، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفاز بايدن في الانتخابات بفارق يزيد على 7 ملايين صوت، فيما رفضت عشرات المحاكم طعون ترامب على النتائج.

وكان مجلس النواب الأمريكي- يسيطر عليه الديمقراطيون- صوتوا في 19 مايو الجاري، لصالح تشكيل لجنة للتحقيق في حادث اقتحام الكونجرس الذي وقع في 6 يناير الماضي.

وشهدت الخطوة دعما من جانب 35 عضوا جمهوريا، في تحد لقيادات حزبهم ولـ «ترامب»، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وجاءت نتيجة التصويت، بموافقة 252 عضوا مقابل 175 رفضوا تشكيل اللجنة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، حث في وقت سابق، النواب الجمهوريين على التصويت ضد ما وصفه بمصيدة الديمقراطية.