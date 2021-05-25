عمرو سعد ومصطفى شعبان: لم يعجبنا إلا «لعبة نيوتن» و«خلي بالك من زيزي»

أكد الفنان عمرو سعد أنه لم يتمكن من مشاهدة كل الأعمال الدرامية التي عُرضت في الموسم الدرامي الرمضاني المنقضي.

وقال سعد خلال لقائه والفنان مصطفى شعبان مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»: «أنا متمكنتش إني أشوف كل المسلسلات ومش عايز أظلم زمايلي لكن شفت حلقات من خلي بالك من زيزي ومن لعبة نيوتن واتبسطت قوي وحسيت إني قدام مخرجين رائعين وعاملين أعمال هايلة ليها ميزات ايجابية في المجتمع خاصة خلي بالك من زيزي وشفت ممثلين رائعين وكلمتهم لأن لما بيعجبني حد حقه عليا إني لازم أكلمه».

وأضاف «غير كده مفيش حاجة شدتني وخلتني أتفرج وطبعا الاختيار لأنه مسلسل كلنا مهتمين بنجاحه ومن واجبنا اننا نهتم به وبالنجوم اللي قدموه».

بينما أثنى الفنان مصطفى شعبان على الفنان سيد رجب ودوره في مسلسل «لعبة نيوتن»، مضيفًا «سيد رجب بقى خارج التقييم دلوقتي وانت بتحطه في مكان بتبقى كسبان من مكانه».

وتحدث شعبان عن الدراما التي تابعها في رمضان «أنا شفت خلي بالك من زيزي ولعبة نيوتن شفت منه حلقتين وعجبني بس مكنش فيه وقت وعجبني الاختيار قوي وشفت 3 حلقات من الاختيار».