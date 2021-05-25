طبيب هندي يكشف 8 معلومات عن الفطريات في بلاده: أصابت 9000 شخص

كشف الدكتور أحمد العطافي أستاذ الميكروبولجي الحيوية بالهند عن بعض المعلومات عن الفطريات التي ظهرت مؤخرًا في الهند، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، والذي كشف بعض المعلومات التي نرصدها لكم كما يلي:

1-البكتيريا والفطريات موجودة في البيئة وتشكل مليون و600 نوع.

2-ما ينتقل للإنسان 400 نوع منها 100 نوع تسمى الفطريات الانتهازية والتي تنشط عند ضعف مناعة الإنسان وتجد يئة للدخول فيها وقتها.

3-كورونا أدى لضعف المناعة للعديد من الأشخاص وهذه الفطريات تعبر على نفسها في الأطفال ضعيفي المناعة.

4-مراحل الفطريات التي ظهرت في الهند كان الفطر الأسود هو الأول الذي ظهر لمصابي كورونا في اليوم الـ14 للتعافي وظهر بسبب لأن أغلب المصابين مصابين بالسكر وأصاب ذوي المناعة الضعيفة ومن يعانوا من الأمراض المزمنة ومن يزرعوا أعضاء وتناول كميات كبيرة من المضادات الحيوية والكورتيزون.

5-الفطر الأسود ظهر في الأماكن التي شهدت تلوث عالي ورطوبة عالية وهذه الفطريات تتواجد في الاماكن الرطبة والملوثة وتتمحور مع البيئة وتتداخل مع فضلات الحيوانات.

6-الفطر الأسود سجل 9000 اصابة في الهند وتوفي نصف المصابين نظرًا لأنهم وصلوا للمستشفيات في أوقات متاخرة وأنهم أصلا متعافين من فيروس كورونا.

7-يتم علاج مصابي العفن الأسود عن طريق حقن تؤخر عمل الفطريات ويلجأ الأطباء لبتر الأجزاء المصابة بنسبة 60% من الحالات المصابة حتى لا يصل العفن الأسود للمخ.

8-الفطر الأسود ينتقل عن طريق البيئة ولا ينتقل من شخص لأخر أما الفطر الأبيض ينتقل من تراكمات الفطريات والبكتريا ويبدأ تحت اللسان وثم اعلى الفم وداخل التجويف الفمي.