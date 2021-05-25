أحمد كريمة يطالب بإلغاء «إيصال الأمانة»: مخالف للشريعة الإسلامية

طالب الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، بإلغاء إيصالات الأمانة ووصفها بأنها مخالفة للشريعة الإسلامية وأنه سلاح وسيف قاطع على رقاب الناس.

واقترح كريمة خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن يكون هناك طريقة أخرى لحفظ الحقوق بعيدًا عن إيصال الأمانة حتى لا يصبح الشخص الذي تعثر في سداد ما عليه خائنًا للأمانة.

وأشار كريمة إلى أن إيصال الأمانة ينص على أن شخصا حمل مال كأمانة ليوصلها لشخص آخر، مؤكدًا أنه تدليس وغش وقول زور محرم في الشريعة الإسلامية، مضيفًا «المجتمع المصري يكتوي بمسألة إيصال الأمانة وأنا أناشد وزير العدل إلغاء إيصال الأمانة كوسيط تجاري في المعاملات بين أفراد المجتمع».

وشدد كريمة على أنه لم يحدث وأن شخصا نقل أموال من شخص لشخص على سبيل الأمانة مثلما ينص إيصال الأمانة، معتبرًا أن ذلك هو عين الظلم البين.

وانتقد كريمة ما يحدث في بعض القرى والصعيد من زواج القاصرات وتوقيع الزوج لإيصال أمانة بدلًا من المؤخر نظرًا لعدم عقد القرآن لصغر سن الزوجة.

وطالب كريمة بإلغاء إيصال الأمانة واستبداله بالحق المدني للغارمات وألا يصل الأمر للسجن كنتيجة لعدد سداد قيمة إيصال الأمانة، مشددًا على ضرورة إلغاء إيصالات الأمانة في المجتمع المصري نظرًا لأنها تحرر على غير الواقع.