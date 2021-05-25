إصابات كورونا عالميا تقترب من 168 مليونا.. والهند تسجل 307 حالات وفاة

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» على مستوى العالم، إلى 167996647 حالة، كما وصلت الوفيات إلى 3487480 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس، 149336244حالة.

وسجلت السلطات الهندية، 196427 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»، و3511 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 26948874 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 307231 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض»، اليوم، تسجيل 516 إصابة جديدة بـ«كورونا»، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 136983 حالة، وفقًا لما ذكرته وكاللة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأشارت الوكالة الكورية الجنوبية، إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، أمس الاثنين، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 1938 حالة وفاة.

إصابات «كورونا» في البرازيل تتخطى حاجز 16 مليون حالة

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 37498 إصابة جديدة بـ«كورونا»، في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى16120756 مليونا حالة.

وقالت الوزارة البرازيلية، إنَّه تمّ تسجيل 790 وفاة جديدة بالفيروس لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 449858 حالة.

وسجلت السلطات المكسيكية، 703 إصابات جديدة بـ«كورونا» و48 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2397307 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات 221695 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات قارة إفريقيا إلى 4759772 حالة

وفي إفريقيا، ارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس في دول القارة الأفريقية لتصل إلى 4759772 حالة، وفقًا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وقال «المركز الأفريقي للسيطرة على المرض»، في بيان، إنَّ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 128463 حالة.

وأصدَرت وزارة «الخارجية» الأمريكية، تحذيرًا من المستوى الرابع الذي يطلب عدم السفر، بناء على توصيات من «المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض»، بشأن السفر إلى اليابان مع تصاعد حالات الإصابة بـ«كورونا»، كما صدر مستوى التحذير نفسه لسريلانكا.

25 ولاية امريكية على الأقل تعلن تطعيم أكثر من نصف سكانها لاضد الفيروس

من جانبها، أعلنت 25 ولاية امريكية على الأقل تطعيم أكثر من نصف سكانها البالغين بالكامل ضد الفيروس، حتى أمس الاول الأحد، فيما احتلت ولاية ماين المرتبة الأولى في البلاد بنسبة 62.9% من البالغين، وتأتي ولايتا كونيكتيكت وفيرمونت خلفها مباشرة، بنسبة 62.8% و62.7% على الترتيب، وفقًا لما ذكرته وكالة انباء«شينخوا» الصينية.

وقامت واشنطن العاصمة بتطعيم 50% على الأقل من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق، أما الولايات التي استأثرت بأدنى معدلات من حيث البالغين المطعمين بالكامل فهي تينيسي بنسبة 39.3% وأركنساس بنسبة 38.9% وألاباما بنسبة 36.7 % وميسيسيبي بنسبة 34.4%.

وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن «المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض»، تطعيم 49.6% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق بالجرعتين، فيما تلقى أكثر من 61% جرعة واحدة على الأقل.

منظمة الصحة العالمية تحذر: العالم لن يكون في مأمن من خطر «كورونا»

من جهته، جدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الاثنين، تحذيراته من أن العالم لن يكون في مأمن من خطر «كورونا» ومهما كان مستوى التطعيم في أي بلد قبل السيطرة على الفيروس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وحذر جيبريسوس، في كلمة افتتح بها أعمال جمعية الصحة العالمية في دورتها الـ74 افتراضيًا، من أن التغيرات التي تحدث على الفيروس والتي تعرف بالمتحورات، قد تعيد المواجهة إلى نقطة الصفر، مشيرًا إلى أنَّ «كوفاكس» الذي أقامته المنظمة لإيصال اللقاحات للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، لا يملك ما يكفي من اللقاحات.

اليوم.. روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع السعودية والمكسيك والبرتغال وآيسلندا ومالطا

فيما تستأنف روسيا اعتبارًا من اليوم، الرحلات الجوية مع السعودية والمكسيك والبرتغال وآيسلندا ومالطا بعد تعليقها بسبب وباء «كورونا»، وذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أنَّه سيكون بإمكان شركات الطيران الروسية تنفيذ 3 رحلات في الأسبوع من العاصمة «موسكو» إلى «جدة» السعودية، إضافة إلى رحلة واحدة في الأسبوع من كل من عاصمة الشيشان «جروزني» ومحج قلعة إلى جدة. وبإمكان الشركات الأجنبية تنفيذ نفس العدد من الرحلات من جدة إلى روسيا.

عربيًا، تستأنف شركة «الخطوط الجوية» الجزائرية في 1 يونيو المقبل رحلاتها إلى 4 دول تدريجيا، بعد تعليق استمر أكثر من 15 شهرا بسبب «كورونا». وقال مكتب رئيس الوزراء الجزائري، عبدالعزيز جراد، إنَّه سيتمّ اعتبارًا من الأول من يونيو ضمان 3 رحلات أسبوعية من فرنسا وإليها بواقع رحلتان من باريس وإليها، وأخرى من مرسيليا وإليها من قبل شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأضاف مكتب جراد، «كما ستضمن شركة الخطوط الجوية الجزائرية رحلة أسبوعية من وإلى كل من تونس العاصمة وإسطنبول»، وبرشلونة».