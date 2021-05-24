إجمالي إصابات كورونا عالميا ترتفع لـ167 مليونا و178 ألفا و756 حالة

ذكرت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، أنَّ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 167 مليونا و178 ألفا و756 حالة.

وأفادت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و463 ألفًا و891 حالة.

وتعد الهند أكثر دول العالم فى تسجيل إصابات فيروس كورونا المستجد وسجلت الهند 222 ألفًا و315 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 26 مليونًا و752 ألفًا و447 شخصًا.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية، وفق ما أوردته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية اليوم الاثنين، أنَّ البلاد سجلت أيضًا خلال الفترة نفسها 4454 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 303 آلاف و720 شخصًا.

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وتابعت وزارة الصحة الهندية، بأنَّ 302 ألف و544 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 23 مليونًا و728 ألفًا و11 شخصًا.

ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند مليونين و720 ألفًا و716 شخصًا.

وعلى خلفية تفشى فيروس كورونا في الهند، شهدت الهند تفشى مرض الفطر الأسود ووفقا للسلطات الصحية في الهند جرى تسجيل كثر من 8800 حالة إصابة بمرض فطري يعرف باسم الفطر الأسود حتى الآن بحسب ما أعلنه وزير الصناعة الكيماوية بالهند ساداناندا جوفدا، كما جرى تسجيل نحو 200 إصابة بمرض الفطر الأسود فة العاصمة نيودلهى،ولجأت السلطات الطبية إلى استئصال أعين 60% من المصابين بمرض الفطر الأسود.

وتؤثر هذه العدوى الفطرية النادرة، «الفطر الأسود» على الجيوب أو الرئتين بعد استنشاق بكتيريا الفطريات، وغالبًا ما توجد في الغرف والأسطح الرطبة والتربة، والنباتات والخضروات والفواكه المتعفنة.