من التقديم للاستلام.. خطوات الحصول على شقق «الإسكان» بالمدن الجديدة

يتساءل عدد من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات السكنية، التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، داخل المدن الجديدة، عن خطوات الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.

وترصد السطور التالية، خطوات الحصول على شقق الإسكان بالمدن الجديدة، بداية من التقديم وحتى الاستلام.

خطوات الحصول على شقق الإسكان بالمدن الجديدة

أولا: الذهاب لأحد مكاتب البريد المميكنة، لشراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، وخلال هذه الفترة يتم تجهيز الأوراق المطلوبة للحجز وتحميلها على الموقع الإلكتورني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، (https://www.shmff.gov.eg/).

ثانيا: بعد انتهاء فترة التقديم بنحو شهرين إلى 3 أشهر، يعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن أسماء الفائزين، المستوفين للشروط وكذلك من رفع الأوراق بشكل صحيح على الموقع الإلكتروني، ويتم استبعاد المخالفين للشروط وإعلان عدد المتقدمين داخل كل مدينة.

ثالثا: يحدد الصندوق موعد سداد أول قسط ربع سنوي، أي كل 3 أشهر، ويستمر ذلك لمدة 12 قسطا على 36 شهرا.

رابعا: تأتي قبل نهاية سداد الأقساط بمدة قليلة، وهي الاستعلام الميداني عن المتقدمين، حيث يبدأ مندوب الاستعلام التأكد من بيانات المتقدمين بشكل ميداني ويتم عمل زيارة لمكان الإقامة أو مكان العمل أو الاثنين معا، وحال مطابقة بيانات المتقدم للبيانات المقدمة وقت التقديم يتم تحويل الملف على البنك.

خامسا: تتعلق بالبنك، حيث يتواصل البنك وهو جهة التمويل مع الحاجز لتحديد دفعة الاستلام وكذلك الأقساط الشهرية وإمضاء عقود الوحدة بعد تحديد رقم العمارة ورقم الوحدة، ومتوقع أن تبدأ هذه الخطوة بعد 3 سنوات من الإعلان عن الطرح.

سادسا: تكون مع جهاز المدينة الموجود به الوحدة، حيث يكون الجهاز مسؤولا عن تسليم الحاجز وحدته وتعديل أي عيوب بها في التشطيبات النهائية.