يسلِّم جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمنطقة الثالثة بالمدينة، للفائزين بها، على أن يبدأ التسليم يوم الأحد 4 يوليو المقبل، وحتى يوم الخميس 5 أغسطس المقبل.

ويشترط على العملاء الفائزين بتلك الأراضى، تقديم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض قبل الاستلام.

وترصد السطور التالية، مواعيد تسليم أراضي «الإسكان الاجتماعي» بمدينة بني سويف الجديدة.

مواعيد تسليم أراضي «الإسكان الاجتماعي» بمدينة بني سويف الجديدة

- سيتم تسليم القطع من 331 :360، يوم الأحد 4/7/2021.

- تسليم القطع من 361 : 390، يوم الإثنين 5/7/2021.

- تسليم القطع من 391 : 420، يوم الثلاثاء 6/7/2021.

- تسليم القطع من 421 : 450، يوم الأربعاء 7/7/2021.

- تسليم القطع من 451 : 462، يوم الخميس 8/7/2021.

- تسليم القطع من 463 :490، يوم الأحد 11/7/2021.

- تسليم القطع من 491 : 520، يوم الإثنين 12/7/2021.

- تسليم القطع من 521 : 550، يوم الثلاثاء 13/7/2021.

- تسليم القطع من 551 : 580، يوم الأربعاء 14/7/2021.

- تسليم القطع من 581 : 592، يوم الخميس 15/7/2021.

- تسليم القطع من 593 :620، يوم الأحد 25/7/2021.

- تسليم القطع من 621 : 650، يوم الإثنين 26/7/2021.

- تسليم القطع من 651 : 680، يوم الثلاثاء 27/7/2021.

- تسليم القطع من 681 : 710، يوم الأربعاء 28/7/2021.

- تسليم القطع من 711 : 741، يوم الخميس 29/7/2021.

- تم تخصيص الأيام من الأحد 1/8/2021 : الخميس 5/8/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.

وتعد مدينة بنى سويف الجديدة، واحدة من المدن الجديدة، التى تقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح عدد من قطع الأراضى، والوحدات السكنية، داخلها، من حين لآخر، بمساحات وأسعار مختلفة.

وذلك للمواطنين من محدودى ومتوسطي الدخل، بشروط معينة، ونظام سداد محدد، تسهيلا على المواطنين الراغبين فى الحصول على قطعة أرض أو وحدة سكنية، ضمن الطرح.