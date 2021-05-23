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الإسكان توقف طرح الأراضي للأفراد وتكتفي بطرحها للمطورين

البستاني: القرار يساعد على توفير فرص عمل مباشرة للشباب 

كتب:

أيمن حمزة
01:21 م | الأحد 23 مايو 2021
البستاني :  القرار يساعد على توفير فرص عمل مباشرة للشباب 

البستاني :  القرار يساعد على توفير فرص عمل مباشرة للشباب 

أوقفت هيئة المجتمعات العمرانية، طرح الأراضي للأفراد مكتفية بطرحها للمطورين العقاريين فقط، وذلك بصفة مؤقتة، لحين الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بتنظيم أعمال الطرح، وتسليم الأراضي السابق طرحها بالقرعات السابقة منذ 2015.

المجتمعات العمرانية توقف طرح الأراضي للأفراد والاكتفاء بطرحها للمطورين العقاريين 

وجاء القرار بهدف الحد من تلاعب تجار الأراضي والسماسرة، نظرا لزيادة عدد المضاربات على الأراضي التي يتم طرحها من قبل وزارة الإسكان في عدد كبير من المدن، حيث رصدت الوزارة عدد لا بأس به من المضاربات.

القرار مؤقت لحين انتهاء إجراءات تنظيم أعمال الطرح وتسليم الأراضي السابق طرحها

كما يهدف القرار أيضا، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، إلى تنظيم عملية البناء والتنمية فى المدن الجديدة، حيث شهدت الآونة الأخيرة انتشار عدة مخالفات بناء بسبب تنوع مظاهر البناء والتشطبب الخارجي. 

وأشاد مطورين عقاريين بالقرار، مؤكدين أنّه يخدم صناعة البناء، ويزيد فرص العمل داخل المدن الجديدة، ويساهم في توحيد الشكل المعماري والجمالي بالمدن الجديدة. 

البستاني: القرار يساعد على توفير فرص عمل مباشرة للشباب 

وقال محمد البستاني مطور عقاري، إنّ القرار يساعد على دعم الشركات، ويدفعها لتوفير آلاف من فرص العمل للشباب، كما يساهم في دفع عجلة التنمية العقارية بالمدن الجديدة. 

والقرار الجديد خاص بالأراضي السكنية ذات المساحات الصغيرة التي يتم طرحها، بشكل دوري، وكانت تخصص للمواطنين عبر نظام القرعة، وذلك ضمن محاور الإسكان الاجتماعي، وأراضي الإسكان المتميز وأراضي الإسكان الأكثر تميزا، وأرض مشروع بيت الوطن.

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