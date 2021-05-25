الري ترفع درجة الاستعداد لموسم «أقصى الاحتياجات» وفيضان النيل

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائي والإجراءات المتبعة خلال فترة أقصى الاحتياجات ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات والاستعداد لموسم الفيضان.

وشدد عبدالعاطي، خلال الاجتماع على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بإدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية، موجها بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد بين أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات لتلبية الاحتياجات المائية للقطاعات كافة، والاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف، ومتابعة جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية والمحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة للمنتفعين.

كما وجّه عبدالعاطي، بمواصلة رصد التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، مع التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وتحويل المتعدي للنيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على المجاري المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

تأهيل 1722 كيلو متر من الترع

وشهد الاجتماع عرض الموقف التنفيذي الحالي للمشروع القومي لتأهيل الترع، حيث جرى الانتهاء من تأهيل 1722 كيلومتر من الترع، وجار تأهيل 5363 كيلومتر أخرى، وجرى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتأهيل 1141 كيلومتر، ليشمل المشروع ترع بأطوال تصل لـ8226 كيلومتر، ما يتجاوز 7 آلاف كيلومتر المستهدفة في المرحلة الأولى للمشروع والمخطط الانتهاء منها بحلول منتصف 2022.

تحويل 314 ألف فدان من الري بالغمر الي الحديث

وشهد الاجتماع عرض التقدم المحرز في مجال التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، حيث بلغ إجمالي الزمام الذي جرى تحويل أنظمة الري فيه لنُظم الري الحديث ما يزيد عن 314 ألف فدان، بخلاف طلبات للتحول لنظم الري الحديث في زمام 85 ألف فدان أخرى.

وفي مجال تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بهدف مجابهة الاحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المتزايدة، شهد الاجتماع استعراض موقف مشروع مصرف بحر البقر والجاري تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ولتحسين البيئة بشرق الدلتا، ومشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف غرب الدلتا.

كما شهد الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، حيث تلقى العروض الفنية والمالية للمناقصة العامة العالمية التي سبق طرحها بتاريخ 8 ديسمبر الماضي، وجرى فتح المظاريف الفنية يوم 18 مايو2021، وجار حاليا التقييم بمعرفة لجنة البت الفني واستشاري المشروع، حيث يهدف المشروع لتحسين أعمال الري في 5 محافظات هي (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

وشهد الاجتماع عرضل للإجراءات الحالية لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والتي تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعي، حيث بدأت وزارة الموارد المائية والري تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعي بالواحة، التي تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل، فضلا عن استعراض جهود الهيئة المصرية العامة للمساحة في مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي في نطاق المشروعات التي تنفذها الدولة ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية في مختلف المحافظات، وبينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى.

عبدالعاطي يوجّه بالاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية

ووجّه عبدالعاطى بالاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.