سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 24-5-2021 في مصر: متذبذب

شهدت أسعار الذهب تذبذبًا واضحًا في الأيام القليلة الماضية، لذا بدأ المهتمون باقتناء الذهب سواء بغرض الزينة أو الاتجار، البحث عن الأسعار بشكل يومي، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم كونه الأكثر مبيعًا، كما يتساءل الكثيرون عن أفضل وقت للبيع والشراء، نظرًا لأنّ المعدن الأصفر قد يهبط ويرتفع بشكل سريع خلال اليوم الواحد.

وتستعرض «الوطن» في هذا الصدد، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، فضلًا عن أسعار الأعيرة الأخرى، وكذلك الجنيه الذهب في محلات الصاغة خلال بداية تعاملات اليوم، الاثنين 24 مايو الحالي، على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 920 و922 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 805 و807 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 690 و692 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6440 و6456 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، اليوم الاثنين الموافق 24 مايو، 947.46 جنيها، و60.50 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 829.05 جنيها، و52.94 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال، 710.61 جنيهات، و45.38 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكان إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، قال إنّ الارتفاع في سعر الذهب دائمًا ما يكون سببه سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلي.