تطورات الوضع الاقتصادي بمصر في ظل أزمة كورونا (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين جومانا ماهر وحسام حداد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تطورات الوضع الاقتصادي في مصر في ظل أزمة كورونا».

ولفت التقرير إلى أنّ ما حققته مصر من مكتسبات اقتصادية يدفع الحكومة إلى استكمال المسيرة التنموية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد القومي، بما يسهم في تعظيم جهود تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة إليهم على نحو يتسق مع المشروعات غير المسبوقة والتي تستهدف توفير وإتاحة حياة كريمة للمصريين.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد المصري في العالم المالي الحالي 6.4 تريليونات جنيه، نتيجة التوسع في الاستثمارات التنموية التي تعكس نجاح الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة في تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المصريين ودوران عجلة الاقتصاد القومي.

وثبتت مؤسسات التصنيف الدولية، التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل أزمة كورونا، وجاءت مصر من أفضل دول العالم في خفض الدين بنسبة تصل إلى 20% خلال 3 سنوات رغم الجائحة، كما أشادت وكالة فيتش بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، لتبنيه أهداف ذات مصداقية على نطاق واسع تعزز أجندة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي وتحد من عبء الديون على المدى المتوسط.

وقال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، ممثل المجموعة العربية، إنّ بعثة من الصندوق ستصدر تقريرها عن الاقتصاد المصري خلال الساعات المقبلة، موضحًا أنّ المؤشرات الاقتصادية في مصر بعد جائحة كورونا تظهر استقرارا.

وأضاف «محيي الدين» في لقاء عبر تطبيق «سكايب»، مع الإعلامية لميس الحديدي، خلال حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «on»: «أتذكر في بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر عام 2016، كنا نعيش مشكلات جمّة، وكان البعض يستبعد أن تعيش مصر هذا الاستقرار الاقتصادي وأن المشكلات لن تختفي، لكنني توقعت التعامل مع السوق السوداء، وأن يكون هناك استقرارا ولكن بتكلفة».