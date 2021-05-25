تطعيم 10998 مواطنا بلقاح كورونا في دمياط

يواصل مركز القلب والجهاز الهضمي بمحافظة دمياط، برئاسة الدكتور كمال سلامة، وإشراف الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة، استقبال المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا.

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وأكد سلامة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم، تطعيم 329 مواطنًا، بعد إجراء الكشف الطبي على أصحاب الأمراض المزمنة قبل التطعيم، حيث تم تلقيح 268مواطنًا بالجرعة الأولى من لقاح «أسترازينكا»، فضلًا عن تطعيم 51 مواطن بالجرعة الأولى من لقاح «سينوفارم»، و9 مواطنين بالجرعة الثانية من لقاح «سينوفارم» ليبلغ مجمل من تم تلقحيهم 10998 مواطنًا.

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في سياق متصل، شهدت مراكز تلقي اللقاح إقبال المواطنين من الفئات المستحقة لقاح فيروس كورونا المستجد وذلك بمراكز تلقي اللقاح والتي تشتمل على 5 مراكز على مستوى المحافظة وهي «مركز القلب والجهاز الهضمي، معهد الأورام، بنك الدم الإقليمي، مركز صحة أسرة ثالث بدمياط، ومركز الحي الرابع بدمياط الجديدة».

وتشمل المجموعات المستحقة للتطعيم بلقاح كورونا العاملين في القطاع الطبي، والفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي، وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ويتم تحديد موعد للمسجلين على الموقع ويجرى التواصل معهم من خلال رسالة نصية وتوجيههم إلى مركز القلب والجهاز الهضمي، لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، وعند توجه المواطن لمركز التطعيم تجرى مراجعة بياناته من خلال بطاقة الرقم القومي.

يشار إلى أن خطوات حصول المواطنين على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد تتم من خلال عدة مراحل؛ وذلك وفقا للتعليمات الواردة من وزارة الصحة والسكان.

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