في خطوات.. كيف تحصل على لقاح كورونا في المنزل بالإسماعيلية؟

يعتبر الحصول على لقاح كورونا من أكثر ما يبحث عنه المواطنون في الفترة الحالية، الأمر الذي دفع وزارة الصحة، في بعض المحافظات، إلى تدشين حملات للتطعيم المنزلي، لغير القادرين على التوجه إلى مراكز الحصول علي اللقاح.

وانطلقت السيارات المجهزة في بعض المحافظات، بعد تحديد موعد حصول المواطنين على اللقاح على المنظومة الخاصة بوزارة الصحة، إلى أماكن إقامتهم لتطعيمهم باللقاح.

كيف تحصل على لقاح كورونا في المنزل؟

في البداية، لابد أولاً من تسجيلك على الموقع الإليكتروني الخاص بوزارة الصحة من هنا لتتبع الإجراءات التالية:

ـ إدخال البيانات الخاصة بالراغب في الحصول على لقاح فيروس كورونا وهي الاسم، والرقم القومي، والبيانات الخاصة بالتواصل كرقم الهاتف المحمول.

- عقب انهاء عملية التسجيل، يتلقى الشخص الذي يقوم بعملية التسجيل، رمز التحقق على هاتفه المحمول، للتأكد من صحة الرقم.

- يتم التأكيد على وجود حساب واتساب مرتبط بنفس رقم التليفون لسهولة التواصل.

ـ تحديد المحافظة والمنطقة السكنية، وأقرب مركز لقاح فيروس كورونا.

خطوات تلقي لقاح فيروس كورونا في المنزل

- بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة ستتلقى رسالة ورقم كودي بيوم الحصول على التطعيم.

- قم بالاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة، ورقمه 15335.

- أطلب منهم توفير لقاح كورونا في المنزل لظروف صحية.

وتعمل مراكز منح اللقاح في الإسماعيلية يومياً بمجمع الإسماعيلية وداخل مراكز الطبية المحددة في المراكز المختلفة بمحافظة الإسماعيلية وسط إقبال يومي من المواطنين.