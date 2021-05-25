انطلاق اليوم الثاني للامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي بالإسكندرية

انطلق منذ قليل، الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021 بالإسكندرية، الخاص بمواد مادة التاريخ وعلم النفس بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية، والفيزياء والرياضة البحتة والأحياء بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية «علمي علوم وعلمي رياضة»، والذي يعد نموذج استرشادي للامتحانات النهائية التي تعقد في 4 يوليو المقبل.

وانطلق الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021 بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، على أن تنتهي تلك الامتحان يوم الخميس المقبل الموافق 27 مايو الجاري.

الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021 لتدريب الطلاب

وأكد الدكتور محمد سعد، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه بالإشارة إلى توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2021 لتدريب الطلاب على طبيعة ونوعية الأسئلة واختبار الشبكات والخوادم المركزية، فقد انطلق اليوم الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021، في المواد المذكورة.

وأوضح أن الامتحان تم بأجهزة الحاسب اللوحي «التابلت» حيث يمثل الامتحان عينة من الأسئلة الاسترشادية التي تمثل محاكاة لامتحان آخر العام مطلع شهر يوليو المقبل ولكن بعدد أقل خلال امتحان اليوم، مشيرا إلى إتاحة كلمات السر الخاصة بالطالب للمدرسة حتى يتسنى لها مساعدة الطالب الذي لم يحصل على كلمة المرور أو فقدها أو نسيها لأي سبب.

تذليل العقبات عبر الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021

وأصدر مدير المديرية تعليماته لمديري عموم الإدارات والتطوير التكنولوجي وإدارة التعليم الثانوي وإدارة الإحصاء وإدارة شئون الطلاب لمتابعة سير الامتحان من خلال غرف العمليات وتذليل أي عقبات قد تطرأ والتواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية أولا بأول ، مشددا على التعليم الثانوي بإصدار تعليمات للمدارس بحضور أكبر عدد من الطلاب لضمان نجاح التجربة والمحاكاة الحقيقية لامتحانات نهاية العام .

الالتزام بالاجراءات الاحترازية في الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021

وفي سياق متصل أكد سعد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة من تطهير وتعقيم اللجان يوميا وارتداء الطلاب والمعلمين للكمامات واستخدام أجهزة الكشف الحراري ومراعاة المسافات البينية والتباعد الاجتماعي الآمن ومنع التجمعات ودخول وخروج الطلاب على دفعات، حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين.