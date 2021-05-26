مواعيد تسليم وحدات «دار مصر» بحدائق أكتوبر.. تبدأ الأحد

يستعد جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، لتسليم دفعة جديدة، من مشروع دار مصر للإسكان المتوسط داخل المدينة، بعدد 384 وحدة سكنية، على أن يبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 30/5/2021، وحتى يوم الخميس 1/7/2021.

وتم تخصيص أيام محددة لتسليم الوحدات لمنع التزاحم عند إنهاء إجراءات التسليم، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا، بجانب تخصيص مواعيد أخرى لمن تخلف عن الاستلام طوال فترة التسليم.

وترصد السطور التالية، مواعيد تسليم الوحدات السكنية، وفقا لإعلان وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة حدائق أكتوبر.

مواعيد التسليم

- سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي، 220 ، 219، يوم الأحد 30/5/2021.

- تسليم وحدات العمارتين رقمي 221، 241، يوم الإثنين 31/5/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 242، يوم الثلاثاء 1/6/2021.

تخصيص يوم الأحد 27/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الأول.

- سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 245، يوم الأحد 6/6/2021.

- تسليم وحدات العمارتين رقمي 246، 247، يوم الإثنين 7/6/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 248، يوم الثلاثاء 8/6/2021.

وتخصيص يوم الإثنين 28/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثاني.

- سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 250، 251، يوم الأحد 13/6/2021.

- تسليم وحدات العمارتين رقمي 252، 253، يوم الإثنين 14/6/2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 254، يوم الثلاثاء 15/6/2021.

وتخصيص يوم الثلاثاء 29/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثالث.

- سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 258، 259، يوم الأحد 20/6/2021.

وتخصيص يوم الخميس 1/7/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الرابع.

وتعد مدينة حدائق أكتوبر، واحدة من المدن الجديدة، التي تتميز بعدد كبير من الوحدات السكنية، فهي تضم جميع أنواع الإسكان، سواء الإسكان الاجتماعي، مشروعات دار مصر، ومشروعات سكن مصر، بالإضافة إلى عدد كبير من الكمبوندات السكنية.

ومن أكثر مشروعات السكن البديل، التي توليه الدولة اهتماما كبيرا خلال هذه الأيام، هو سكن بديل لعشوائيات محافظة الجيزة، داخل مدينة حدائق أكتوبر.