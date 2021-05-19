حدائق أكتوبر.. الدولة تكشف عن هديتها للمواطنين بعد زوال العشوائيات

«سكن بديل العشوائيات».. مصطلح بات منتشرا في العديد من المدن الجديدة، خلال هذه الفترة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن القضاء على المناطق العشوائية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، ويتم ذلك بالتعاون بين أجهزة المدن الجديدة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية.

ومن أكثر مشروعات السكن البديل، التي توليه الدولة اهتماما كبيرا خلال هذه الأيام، هو سكن بديل لعشوائيات محافظة الجيزة، داخل مدينة حدائق أكتوبر.

وتعد مدينة حدائق أكتوبر، واحدة من المدن الجديدة، التي تتميز بعدد كبير من الوحدات السكنية، فهي تضم جميع أنواع الإسكان، سواء الإسكان الاجتماعي، مشروعات دار مصر، ومشروعات سكن مصر، بالإضافة إلى عدد كبير من الكمبوندات السكنية.

مشروع السكن البديل بحدائق أكتوبر

ويضم مشروع السكن البديل لعشوائيات محافظة الجيزة، 104 عمارات، بإجمالي 2496 وحدة سكنية، وتتميز العمارات بنموذج الإسكان الاجتماعي ذي طابع حديث بالمدينة.

أما بالنسبة لموقع المشروع السكني، أكد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن مشروع السكن البديل لعشوائيات محافظة الجيزة، يقع في أكثر موقع تميزا داخل المدينة، حيث يربط المشروع السكني بين طريق الواحات وطريق الفيوم، وتبلغ مساحة المشروع نحو 60 فدانا.

وأشار رئيس جهاز المدينة، أن المشروع له 5 مداخل، وتم الانتهاء حاليا من مدخلين، أحدهما مدخل المدينة، والآخر مدخل طريق الواحات، وهو أول مشروع سكني بديل للمناطق العشوائية، يتم تنفيذه داخل المدينة.

نسبة تنفيذ المشروع

أما نسبة التنفيذ داخل المشروع، أوضح «مصطفى» أن نسبة التنفيذ بلغت 100%، بالنسبة لمشروعات المرافق والتشطيبات: «كل المرافق تم تشطيبها، كهرباء، مياه، صرف صحي، غاز، تليفونات، لاند سكيب».

وعن استعداد المشروع لاستقبال السكان، قال رئيس الجهاز: «على أتم الاستعداد لاستقبال السكان في أي وقت»، وأضاف أنه لم يحدد بعد أي منطقة عشوائية بمحافظة الجيزة سيتم نقلها إلى المشروع، وهذا من اختصاص صندوق تطوير العشوائيات، ومحافظة الجيزة.

موعد التسكين

وأوضح رئيس الجهاز، أن تحديد موعد التسكين، وآلية التسكين، واختيار سكان المنطقة، من اختصاص صندوق تطوير المناطق العشوائية، ومحافظة الجيزة، حيث يكمن دور الجهاز في تنفيذ وتشطيب المشروع، ليكون جاهز للتسكين.

وأشار إلى جولة رئيس الوزراء قبل عيد الفطر المبارك، وبرفقته وزير الإسكان والمرافق، ومحافظ الجيزة، وعدد من المسؤولين، لتفقد المشروع السكني، ونسبه الإنجاز فيه، مؤكدا على إشادة الجميع بالمشروع، وبمستوى التنفيذ.

ويضم المشروع السكني العديد من الخدمات، ومنها مدرسة تعليم أساسي، ووحدة صحية، بحسب رئيس الجهاز.

كما أشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تخصيص الدور الأرضي في عدد من العمارات داخل المشروع، لأنشطة تجارية وإدارية، بإجمالي 100 محل تقريبا، لخدمة سكان المشروع، تجنبا لعمل ذلك من قبل السكان وتغيير نشاط الوحدة السكنية بشكل مخالف.

حيث تم اختيار موقع تلك العمارات بعناية شديدة، حتى تكون في الواجهات الأمامية، كي تخدم عدد أكبر من السكان التي تقع بمحيطها، وسيتم طرح تلك المحلات للبيع مع بداية التسكين، وذلك وفقا لتصريحات رئيس الجهاز.

المشروعات المقترحة داخل مدينة حدائق أكتوبر

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذ عدد من الأبراج، يتم تنفيذها لأول مرة داخل المدينة، تتكون من 9 أدوار وأرضي، وتقع بجوار المشروع السكني بديل العشوائيات، ولكن لم يحدد بعد آلية تخصيص الشقق داخل تلك الأبراج.

وفي جولة لـ«الوطن» داخل المشروع السكني بالمدينة، رصدت المنظر الجمالي للعمارات السكنية، وأعمار الزراعة التي تحيط بها، حيث تتكون كل عمارة من 5 أدوار وأرضي، وتضم العمارة 24 شقة، ويضم الدور الواحد 4 شقق، وتتكون الشقة من 3 غرف، صالة، مطبخ، وحمام، بمساحة 90 مترا.

وقام الجهاز بفرش إحدى الوحدات السكنية، كي تكون نموذج للوحدات عند فرشها من قبل السكان.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس محسن يسري، نائب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن مدة تنفيذ المشروع السكني بديل لعشوائيات محافظة الجيزة، نحو سنة واحدة.

جهاز حدائق أكتوبر

أما عن إجراءات الجهاز للحفاظ على المشروع بعد التسكين، أشار نائب رئيس الجهاز، إلى أنه سيتم توفير شركات النظافة، شركات الصيانة لأعمال اللاند سكيب، صيانة العمارات، باستمرار داخل المشروع، لتلافي حدوث أي مشاكل تضر المشروع والسكان.

وأضاف نائب رئيس الجهاز: «بنحاول نوفر كل الحلول للمشاكل المتوقع حدوثها مع بداية التسكين، كي نوفر حياة آدمية وكريمة للسكان، دون مخالفات».