رئيس التحرير

محمود مسلم

6 يونيو.. تسليم 792 وحدة سكنية بـ«دار مصر- القرنفل» في القاهرة الجديدة

كتب:

الوطن
11:00 ص | الأحد 16 مايو 2021
وحدات سكنية

وحدات سكنية

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنَّ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 2021/6/6، وحتى يوم الأربعاء الموافق 2021/7/28، في تسليم  792 وحدة سكنية (33 عمارة) دفعة جديدة بمشروع «دار مصر- القرنفل» المرحلة الأولى بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنَّه سيتمّ تسليم وحدات العمارات أرقام (417 - 291 - 290 - 288 -   289 - 379 - 378 - 21 - 20 - 18 - 19 - 14 -  13 - 12 - 36 - 37 - 376 - 377 - 282 - 283  - 287 - 408 - 380 - 381 - 286 - 253 - 243 - 375 - 374  - 227 - 226 - 225 - 224)، طبقاً لجدول التسليم المعلن.

وأشار «غنيم»، إلى أنَّه على العميل الفائز بالوحدة، التوجه لبنك التعمير والإسكان (فـرع التجمع الأول بالتسعين الشمالي خلف الداون تاون)، وذلك لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول، وذلك لتسجيل البيانات واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.

اقرأ المزيد:

«الإسكان الاجتماعي»: إعلان 31 مايو للتحويل من مدينة لأخرى خاص بحالتين

لو عاوز تقدم.. حالات رفض طلب الحصول على وحدات «الإسكان» الشاغرة

4 تحذيرات من الإسكان الاجتماعي لأصحاب الشقق

بالقيمة السوقية.. سعر وحدات «الإسكان» الفائضة للفئات الأعلى دخلًا

للمقبولين بالتظلم.. آخر موعد لسداد القسط الأول لشقق الإسكان الاجتماعي