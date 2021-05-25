طلاب الثانوية العامة عن امتحان التاريخ: سهل ومفيش أسئلة معقدة

قال عدد من طلاب الصف الثالث الثانوي، إنّ امتحان الفيزياء والتاريخ التجريبي الثاني في مستوى الطالب المتوسط، حيث اشتمل على سؤال اختياري، ولا يحتوي على أي أسئلة معقدة.

وأوضح الطالب وليد محمد، بالصف الثالث الثانوي، شعبة الأدبي، أنّ الامتحان اشتمل على 30 سؤالا اختياريا ولا يحتوي على أي أسئلة معقدة، موضحا لـ«الوطن» أنّ السيستم عمل بكفاءة اليوم، وأنّه استطاع الإجابة على أسئلة الامتحان في أقل من 30 دقيقة، متمنياً أن يكون الامتحان النهائي بنفس المستوى.

طلاب الثانوية: السيستم عمل بكفاءة اليوم.. والامتحان لم يستغرق 30 دقيقة

وأشاد محمد عبدالحفيظ، طالب بالشعبة الأدبية، بمستوى الامتحان موضحا أنّ السيستيم عمل بكفاءة والأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

وأكد الطالب علاء عبدالعزيز، من الشعبة العلمية، أنّ السيستم عمل بشكل جيد، إلا أنّ أسئلة امتحان الفيزياء تحتاج لوقت طويل للإجابة عليها، لافتا إلى أنّ أسئلة الامتحان لم تكن صعبة إلا أنّها تحتاج لوقت، لأن مادة الفيزياء بها العديد من القوانين التي يجب على الطالب فهما للإجابة على أي أسئلة.

وقال الطالب إبراهيم رمضان، طالب بالشعبة العلمية، إنّه لم يتمكن من الإجابة على جميع أسئلة امتحان الفيزياء والتي اشتملت على 30 سؤالاً، موضحا أن الأسئلة تحتاج لوقت طويل للإجابة عليها، لأن خطوات الإجابة على السؤال عديدة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنّ الامتحان التجريبي الثاني دون درجات ولا يضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي، موضحة أنّ حضور الطلاب للامتحانات يتيح لهم فرصة للتعرف على طبيعة الأسئلة الجديدة.

وقالت الوزارة، إنّ الامتحانات التجريبية سيتم تصحيحها في عدد محدود من المدارس، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الامتحانات النهائية خلال أيام.

وشددت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في مختلف المحافظات على ضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية وتوزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بينهم.