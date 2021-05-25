10 معلومات عن الأنبا سلوانس.. أول رئيس دير يتوفى بكورونا

أعلن القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة الأنبا سلوانس، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (المعروف بدير الشايب) بالأقصر، إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد، عن عمرا ناهز 75 عاما، وفي السطور التالية نقدم لكم معلومات عن الأنبا الراحل، كما يلي:

من هو الأنبا سلوانس؟

1. من مواليد قنا في 16 فبراير 1946م.

2. تخرَّج في كلية الصيدلة، جامعة أسيوط عام 1971م.

3. تاريخ الرهبنة: 22 مارس 1978 م.

4. من أبناء دير الأنبا بيشوي، وادي النطرون، مصر.

5. اسمه قبل الأسقفية: الراهب القمص رويس الأنبا بيشوي.

6. رسم أسقف عام مصر القديمة في 30 مايو 1999م بيد البابا الراحل شنودة الثالث.

7. خدم لمدة 11 عامًا في مصر القديمة كأسقف عام.

8. تم تجليسه على رئاسة دير الأنبا باخوميوس في 16 نوفمبر 2013م بيد البابا الحالي تواضروس الثاني.

9. توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا عن عمرا ناهز 75 عاما.

10. نعاه البابا تواضروس والمجمع المقدس في بيان قالوا فيه: «ذاكرين له خدمته الجليلة طوال مدة حبريته كأسقف عام ثم رئاسته لدير الشايب، والتي جاهد خلالها الجهاد الحسن، حتى أكمل سعيه بكل إخلاص وأمانة».

جنازة الأنبا سلوانس

وبحسب الأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، فإنّ جنازة الأنبا سلوانس ستقام بدير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، وستكون الصلاة قاصرة على رهبان وكهنة الدير وأسرة الأسقف الراحل فقط، طبقا لتعليمات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كإجراء وقائي من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وخلال الفترة الماضية أصيب عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفيروس كورونا المستجد، ويتفشى الوباء في ديرين بالأقصر بشكل كبير، هما دير الشايب ودير مارجرجس الرزيقات، حيث سبق وفاة الأنبا سلوانس، بـ 24 ساعة من وفاة راهب آخر بالدير بفيروس كورونا المستجد وهو الراهب القس فيلوباتير الشايب، وبعد عدة أيام من وفاة أمين الدير ذاته بكورونا وهو الراهب القمص صرابامون الشايب.

وفي دير مارجرجس بجبل الرازيقات، توفى خلال الأسبوعين الماضيين 3 من رهبان الدير متأثرين بإصابتهم بكورونا وهم: «الراهب القمص لوقا الرزيقي، والراهب تواضروس الرزيقي، والراهب موسى الرزيقي».