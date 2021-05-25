تفاصيل تطوير منطقة «الزرايب» وتحويلها لـ«زهور مايو».. فيديو

كشف المهندس السيد همام رئيس جهاز مدينة 15 مايو، تفاصيل تطوير منطقة الزرايب وتغيير اسمها إلى «زهور مايو»، موضحًا أنّ يوم 12 مارس من العام الماضي شهد إعصار التنين، ما نتج عنه سقوط أمطار وسيول غزيرة تسببت في إصابة هذا المكان بأضرار بالغة، فصدرت تعليمات من القيادة السياسية بتوفير أماكن آمنة للأهالي.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 15 مايو في لقاء مع مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين جومانا ماهر وحسام حداد، أنّ وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ومحافظة القاهرة وصندوق التنمية المحلية ووزارة الإسكان تحركت وجرى استعراض مخطط سريع للتعامل مع هذا الوضع، من خلال مشروع مجتمع عمراني متكامل، بواقع 1008 وحدة سكنية كاملة المرافق.

وتابع رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أنّ هذه المنطقة أصبحت تشهد كل أنواع الخدمات، مثل شبكات المياه وشبكات الصرف وشبكات الطرق والكهرباء: «الشقق هتتسلم على المفتاح، ونسبة الإنجاز في العمارات 90% وانتهينا من شبكة المياه والصرف والكهرباء بالكامل».

وأردف المهندس السيد همام رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أنّ هذا المشروع ملحق به أكثر من 800 حظيرة، كما أنّ الشركات العاملة في المشروع كلها مصرية، منها شركات تابعة للقطاع الخاص وأخرى تابعة للقطاع العام، وبذلت جهودا كبيرا بسبب إحساسها بأهمية هذا المشروع.

واستكمل رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أنّ المشروع به أكثر من 2000 عامل يعملون بنظام الشيفتات منعا للازدحام، مع الالتزام بالإجراءات الطبية، وهناك أجهزة طبية للاطمئنان على حالتهم الصحية ولم تظهر أي إصابة بفيروس كورونا على أحدهم.