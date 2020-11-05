مدينة 15 مايو: عمارات الزهور مخصصة لضحايا سيول 2019

قال المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة 15 مايو بجنوب القاهرة، إنّ المساحة الإجمالية لمشروع زهور مايو تبلغ نحو 68 فدانا، وتضم تنفيذ 42 عمارة سكنية، و834 حظيرة، ومنطقة للفرز، ومنطقة للمخازن لخدمة السكان بعد الانتقال إليها.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 15 مايو بجنوب القاهرة، في تصريحات صحفية عنه، أنّه من المقرر تخصيص الوحدات لمتضرري السيول الأخيرة التي وقعت في الشتاء الماضي، بمنطقة الزرايب العشوائية.

وتابع: "ملتزمون بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، وملتزمون بسرعة إنجاز الأعمال لنقل المتضررين من السيول الأخيرة، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، وغير الآمنة، للقضاء نهائيا على العشوائيات".

الإسكان تنتهي من بناء عمارات زهرة 15

وكان المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نشر عبر صفحته على فيس بوك، صورتين للمقارنة بين الماضي الأليم لسكان هذه المنطقة، وبين الحاضر المشرق، الذي نجحت الدولة في تغييره وتحويله إلى واقع ملموس، بفضل جهد وعرق المصرين.

خطاب بعد انتهاء بناء عمارات زهرة 15 مايو : تحيا مصر

وختم خطاب المنشور، بتوجيه التحية والتقدير للشعب المصري، وقيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

الجزار يكشف معدلات تنفيذ أبراج العاصمة الإدارية الجديدة

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كشف أنّ معدل تنفيذ البرج الأيقونى بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصل حاليا إلى الطابق 49، كما وصلت أعمال بناء الجزء العلوي من الهياكل الفولاذية للبرج الأيقوني إلى الطابق 36، ليصل ارتفاعه إلى 240 مترا.

وتابع أنّ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات المشروع بنحو 3 مليارات دولار، وتنفذ بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهي إحدى كبرى شركات المقاولات على مستوى العالم.