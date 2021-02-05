الإسكان تعلن طرح 16 وحدة سكنية في مدينة 15 مايو

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح 16 وحدة سكنية بمدينة 15 مايو بنظام القرعة العلنية.

وكشفت مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن أن كراسات الشروط والمواصفات، متاحة ببنوك التعمير والإسكان، على أن يبدأ الحجز صباح يوم الأحد المقبل 7 من فبراير الجاري، وحتى الثامن عشر من نفس الشهر.

صندوق المساكن يطرح 16 وحدة سكنية بمدينة 15

وأوضحت المصادر أن قيمة جدية الحجز للوحدات تبلغ 50 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط تبلغ 500 جنيها.

وأفادت المصادر، بأن الوحدات السكنية المتاحة للحجز تقع بالعمارة رقم 4 بالمرحلة الثانبة بالمجاورة رقم 23، بمدينة 15 مايو، واتباع لصالح صندوق المساكن.

جهاز مدينة 15 مايو ينفذ حملة مكبرة لإزالة المباني المقامة على مخرَّات السيول بمنطقة الزرايب

في غضون ذلك شن المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، حملة تنفيذ إزالات مكبرة بمنطقة الزرايب للمباني المقامة على مخرات السيول، بالتعاون مع وزارة الداخلية؛ للحد من أخطار الأمطار السيول، والتقلبات الجوية السيئة، وفي ضوء حرص الدولة وجهاز المدينة على سلامة المواطنين، مع توفير المسكن المناسب لهم.

همام: تنفيذ 42 عمارة سكنية للمتضررين من السيول

كان المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أعلن عن تنفيذ 42 عمارة سكنية بمنطقة الزرايب، والمعروفة بمشروع زهور مايو، لتكون بمثابة مسكن حضاري بديل يتمتع بكل الخدمات لمتضرري السيول، مضيفا أنه تم توفير مساكن مؤقتة وسبل المعيشة للمتضررين لحين الانتهاء من تنفيذ المساكن البديلة.

الإسكان تطرح أراضٍ ووحدات سكنية بشكل دوري

وتطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددا من الأراضي والوحدات السكنية بشكل دوري لتوفير سكن ملائم للمصريين تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.