صحة جنوب سيناء تطلق ندوات تثقيفية للوقاية من كورونا

أطلقت مديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء عدداً من الندوات التثقيفية للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا، وذلك ضمن خطة المديرية لمجابهة الفيروس التاجي المستجد.

إجراءات احترازية خلال الندوات

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إن فريق التثقيف الصحي بالإدارة الصحية برأس سدر، نظم اليوم السبت ندوة تثقيفية بجامعة الملك سلمان، وسط إجراءات احترازية، ودارت الندوة حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا، وطرق الغزل المنزلي.

توضيح أعراض فيروس كورونا

وأوضح وكيل وزارة الصحة، في تصريح له اليوم، أن هذه الموجة من الفيروس تعد الأشرس لجائحة كورونا، كون أعراضه غير واضحة، مثل الدوخة والغثيان والتهابات بالجلد في بعض حالات، وقد تصل إلى التهابات المخ، والجهاز الهضمي، والجهاز الليمفاوي وإصابة الكلى والكبد، كما قد يتسبب في جلطات المخ والرئة والقلب.

وأكد أن أغلب التحاليل والأشعات التي يجريها المصاب قد لا تظهر الإصابة، وقد تكون الحالة طبيعية أثناء الإصابة، إضافة إلى أن معدلات الإصابة كثيرة وسرعة الانتشار بشكل غير مسبوق، وناشد وكيل الوزارة المواطنين باتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع ارتداء الكمامة.

وقدم الدكتور أيمن رخا الشكر إلى مدير إدارة الموارد البشرية وجميع العاملين بالإدارة، على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية في رفع مؤشرات العمل بالمديرية والمنشآت التابعة، من حصر وتسجيل جميع البيانات الخاصة بالعاملين بالمديرية، ويشمل جميع البيانات الخاصة بهم، وعمل حصر كامل وتسجيل بيانات جميع المنتدبين بالمديرية والمنشآت التابعة لها، وتجديد بيانات تسجيل الجزاءات الخاصة بالعاملين، ومخاطبة التنظيم والإدارة لاستكمال تمويل الدرجات المختلفة، وعمل العلاوة التشجيعية لجميع العاملين بالمديرية والمستشفيات التابعة.