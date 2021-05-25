«مدرسة السعيدية»: عقد امتحانات الثانوية العامة التجريبية ورقيا وبالتابلت الخميس

قال حسين عبدالحكيم، مدير إدارة مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين بالجيزة، إنَّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكّدت أنَّه سيتمّ عقد امتحان الثانوية العامة التجريبي، يوم الخميس المقبل بنظام البابل شيت بجانب التابلت.

وأضاف «عبدالحكيم» لـ«الوطن»، أنَّه يجب على الطلاب حضور الامتحان مؤكداً أنه سيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابع، أنَّ الهدف من عقد الإمتحان بنظام البابل شيت ورقيا والتابلت لاختبار نظام الامتحانين، موضحاً أنَّه جار الاستعداد لعقد الإمتحانات.

وفي سياق متصل، أشاد عدد من طلاب الصف الثالث الثانوي، بمستوى امتحان الفيزياء والتاريخ التجريبي الثاني في مستوى الطالب المتوسط، موضحين مؤكدين الامتحان اشتمل على سؤالاً اختيارياً ولا يحتوي على أي أسئلة معقدة.

وقال الطالب وليد محمد، بالصف الثالث الثانوي، شعبة الأدبي إنَّ الامتحان اشتمل على 30 سؤالاً اختياريا ولا يحتوي على أي أسئلة معقدة، مشيراً إلى أنَّ السيستيم عمل بكفاءة اليوم، موضحا أن استطاع الإجابة على أسئلة الامتحان في أقل من 30 دقيقة.

وأشاد محمد عبدالحفيظ، طالب بالشعبة الأدبية، بمستوى الإمتحان مؤكداً أن السيستيم عمل بكفاءة والأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط.وكانت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني،كثفت من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية والزام الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامة الطبية وتوزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بينهم.