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عاجل.. وزير التعليم يكشف تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2021

اختيارية من متعدد ولا توجد بها أي أسئلة مقالية

كتب:

كريم رومانى
02:37 م | الإثنين 24 مايو 2021
طارق شوقى.. وزير التربية والتعليم.. صورة أرشيفية

طارق شوقى.. وزير التربية والتعليم.. صورة أرشيفية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ امتحانات الثانوية العامة 2021 اختيارية من متعدد ولا توجد بها أي أسئلة مقالية.

جاء ذلك في تصريحات له عبر مجموعة «ائتلاف معلمي مصر» عبر تطبيق واتس آب، رداً على تساؤل أحد طلاب مصر حول أنَّ «القصة موجودة في المقررات الدراسية ولا يوجد اختلاف بينها وبين التعبير، فهل يدل على أنَّه يكون سؤال مقالي ده في الامتحان».

وفي سياق منفصل، كرمت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، ثلاث معلمات لتوجيه عام الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، نظراً لما بذلوه من المجهودات والمسابقات الاسبوعية لشخصيات كاريكاتيرية وفوازير تكنولوجية ومجلة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات الشهرية.

والهدف من المسابقات معرفة الطلاب بالمعلومات الأساسية في مجال الحاسب الآلي والتوعية بالتحول الرقمي.

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