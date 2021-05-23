ضوابط إجراء امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية 2021 بمطروح

7 أيام وتنطلق امتحانات التيرم الثاني الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة مطروح، مع اتباع التعليمات التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتطبقها مديرية التربية والتعليم بمطروح.

إجراءات في اللجان الفرعية بامتحانات الشهادة الإعدادية 2021 بمطروح

قال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن مديرية التربية والتعليم بمطروح وضعت جميع الإجراءات موضع التنفيذ واستعدت لامتحانات التيرم الثاني للشهادة الإعدادية 2021 وتتضمن الآتي:

- تعقد الامتحانات بلجان مراقبة ومأمنة.

- تقليل أعداد الطلاب باللجان ليصبح عددهم 14 بدلا من 20، للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب خلال أداء الامتحانات.

- تعقيم جميع مقرات لجان السير بصفة يومية.

- التنبيه على المعلمين والطلاب بضرورة ارتداء أدوات الحماية الشخصية.

- في حال تواجد بوابات تعقيم يتم استخدامها.

- ضروروة استخدام أجهزة الكشف الحراري بكل لجنة في حالة ظهور أي أعراض مرضية على أي طالب، تؤثر عليه أو على المحيطين به، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بتأجيل امتحان الطالب للدور الثاني بالدرجة الفعلية.

- الإعلان بمكان ظاهر عن طرق الوقاية والأمور الاحترازية التي يجب اتباعها باللجنة من خلال الملصقات.

إجراءات لجان النظام والمراقبة بامتحانات الشهادة الإعدادية

12 إجراءً في امتحانات التيرم الثاني الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة مطروح، وهم:

- نظافة مقر لجنة النظام والمراقبة بشكل يومي.

- تطهير وتعقيم اللجنة وكل أقسامها بشكل يومي.

- توفير ماكينة تطهير لرش اللجنة يوميا قبل العمل وبعد انتهاء العمل.

- توفير احتياطات اللجنة من مطهرات ومنظفات بصفة دائمة.

- تنظيم دخول الأعضاء من بوابتين إحداهما رئيسية والأخرى فرعية.

- تعليق لوحات إرشادية للتوعية ضد فيروس كورونا وطريقة التعامل بين الأعضاء.

- تعقيم وتنظيف دورات المياه بصورة مستمرة.

- تقسيم الأعضاء إلى اللجان داخل الحجرة «عضو حاسب، وكيل، رئيس حجرة».

- منع تحرك الأعضاء داخل الطرقات وأقسام اللجنة إلا للضرورة ويكون تحرك فردي، بقدر المستطاع.

- توفير سيارة إسعاف لخدمة مقر اللجنة النظام والمراقبة.

- التنبيه بتشديد الإجراءات الاحترازية وتفعيل التباعد بين الأعضاء على قدر المستطاع.