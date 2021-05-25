اتحاد الصناعات: تراجع الاقتصاد بشكل كبير سبب ارتفاع سعر الذهب.. فيديو

قال رفيق عباسي، رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات، إن الذهب يشهد ارتفاع مستمر منذ شهرين، بسبب ارتفاعه في البورصة العالمية، مشيرًا إلى أن هذا يعود لتراجع الاقتصاد بشكل كبير.

وأضاف رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أيمن، ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن هناك دول ومؤسسات مالية ضخمة كانت تشتري بالأطنان وهو ما يؤثر على سعر الذهب، موضحًا أن تلك المؤسسات عادت إلى الذهب كملاذ آمن في الاستثمارات الخاصة بها، في ظل جائحة كورونا.

وتابع رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات، أنه من الصعب توقع سعر الذهب، خاصة وأن المؤسسات التي قررت بيع الأسهم الخاصة بها، تعود لشرائها من جديد حال استقرار الاقتصاد مرة أخرى بدلًا من الذهب الذي تم شرائه كملاذ آمن، إلا أنه ينصح المواطنين أصحاب المدخرات بشراء الذهب وعدم بيعه إلا في وقت الحاجة، خاصة وأنه يرتفع باستمرار.

وسجلت أسعار الذهب استقرارا في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 25 مايو الحالي، بعد أن ارتفعت الأسعار في البورصات العالمية وأسواق المال الأسبوعية، بمقدار يصل إلى 3 جنيهات في الجرام، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 806 جنيهات، إلى 809 جنيهات في نهاية اليوم.

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي بين 922 و925 جنيها، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، وهو الأكثر مبيعا في السوق المصرية، بين 807 و809 جنيهات، وسعر جرام الذهب عيار 18 بين 692 و693 جنيها.