عضو مجلس الصيادلة: الفطر الأسود موجود في مصر وسببه ضعف المناعة

قال الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس نقابة صيادلة مصر، إن الفطر الأسود موجود في مصر منذ سنوات، وأنه لا يتعلق بالإصابة بكورونا، ولكن تحدث الإصابة بسبب ضعف المناعة، كما أن علاجه هو نفس عقار أو دواء الإصابة بالفطر الأصفر الذي ظهر مؤخرا، وأعلنت الهند أول إصابة به أمس، وهو عقار «Amphoteracin B» أو «أمفوتيريسين – بي».

وتابع «أبو دومة» في تصريح خاص لـ«الوطن»: «ما أود قوله على هامش الاهتمام بما يسمى بالفطر الأسود، أنه موجود منذ سنوات والفطر المسبب لهذا الفطر الأسود موجود ويشخص ويستخدم له نفس العقار، البعض ربطه بكورونا وهو ربط غير دقيق ومبالغات كثيرة».

ضعف المناعة الشديد

وواصل عضو مجلس الصيادلة: «أي نعم حالة مرضية خطيرة يسببها الفطر الأسود ويصيب الأنسجة في العين والدماغ، لكنها مرتبطة بحالات ضعف المناعة الشديد وليس لها علاقة بكورونا، فالربط جاء من أن بعض مرضى كورونا يتعرضون لمجموعات دوائية تضعف مناعتهم، فيصبح هناك احتمالية، لكن مثل هذه الحالات لم تسجلها منظمة الصحة العالمية كأثر جانبي لكورونا، ولم ترصد في دول، إنما رصدت في الهند نتيجة لضعف المناعة الشديد الذي يصيبب المرضى هناك، لانهيار النظام الصحي مع تفشي وباء كورونا».

وقال «أبو دومة» إنه على المريض المصري ألا يأخذ الدواء إلا بعد العرض على طبيب وعمل الفحوصات الكاملة، وأن يستقي معلوماته الطبية من الطبيب والصيدلي باعتبارهم مختصين بالأدوية، ولا داعي لإثارة الهلع لدى المواطنين أكثر من ذلك.

عقار أمفوتيريسين – بي

وأوضح الدكتور أحمد أبو دومة في تصريح سابق، إن عقار «Amphoteracin B» أو «أمفوتيريسين – بي» والذي أعلن إمكانية استخدامه لعلاج المصابين بمرض الفطر الأصفر، هو عبارة عن دواء مضاد للفطريات، ويستخدم لعلاج الحالات الشديدة للإصابة بالفطريات، مثل فطريات الليشمانيا والكاندي دييز، وهي أمراض تسببها مجموعة من العدوى نتيجة الإصابة بالفطريات.

الدواء أجازته منظمة FBA

وأوضح «أبو دومة» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن دواء «أمفوتيريسين – بي» معروف وأجازته منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FBA، محذرا من أن العقار الخاص بالفطر الأبيض مثله مثل عدد كبير من الأدوية، له آثار جانبية أبرزها أنه يتسبب في وجود دم في البراز ووجود حالة من اليرقان أو الاصفرار، فضلا عن أنه يتسبب في عدم انتظام في ضربات القلب، وأحيانا ما يشبه الكدمات والتورم في الجلد.