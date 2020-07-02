وزيرة الهجرة: ترجمة الأعمال الفنية الوطنية لها مردود إيجابي على المصريين في الخارج

تحدثت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن الكمامة المنقوشة برسوم فرعونية التي ترتديها، لافتة إلى أنها خلال افتتاح المعرض الفني الخاص برندا فؤاد وصديقتها جهاد في دار الأوبرا، "رندا فكرت في فكرة جميلة في ظروف كورونا، عشان تشجع السيدات ارتداء للكمامة ويكونوا حاسين إنها تعظم التراث المصري والتاريخ الفرعوني فشجعتها وجبت منها هذه الكمامات وأحييها بصراحة على جهودها".

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تفاصيل اجتماعها مع مصطفى بخيت، المدير التنفيذي لمنصة Watch iT الإلكترونية، والذي دار حول التعاون بشأن إتاحة كافة الأعمال الوطنية في الدراما والسينما والأفلام الوثائقية عبر المنصة كي تصبح في متناول المصريين المقيمين بالخارج.

وقالت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار"، الذي يُقدمه الإعلامي تامر أمين، على شاشة "النهار"، أن الوزراء يستفيدون من كل الأفكار والمبادرات التي يتم طرحها سواء من المواطنين المصريين في الداخل أو الخارج أو عبر وسائل الإعلام، فالدولة المصرية بقيادتها السياسية ومؤسساتها الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام يعملون على الاستفادة من كافة المبادرات خاصة في أوقات التحدي، سواء التحديات الداخلية أو الخارجية، وكان من الضروري التواصل مع الجالية المصرية في الخارج خاصة الجيل الثاني والثالث منهم.

وأكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج يحظون بأهمية خاصة لبعدهم عن الدولة المصرية سواء وُلدوا في الخارج أو سافروا منذ الصغر، موضحة أنه مع غلق المطارات وتوقف الرحلات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، توقفت كافة البرامج التي كانت تنظمها الوزارة للجيل الثاني والثالث، فتم العمل على الوصول اليهم بطريقة أخرى، عبر منصة Watch It، وهي منصة إعلامية مهمة للغاية، وتستطيع توصيل كل المواد الإعلامية التي يفتقدها المصريون في الخارج.

وأوضحت الوزيرة، أن الأعمال الفنية الوطنية عندما يتم ترجمتها يكون لها مردود إيجابي على المصريين في الخارج، وقد سبق وأن قامت الوزارة بترجمة حلقات من مسلسل "الاختيار" وعرضه على صفحة الوزارة من أجل استفادة الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج به، مشيرة إلى أن الاتفاق مع Watch It تم من خلال موافقة منتج الفيلم هشام عبد الخالق، على ترجمته باللغة الإنجليزية والفرنسية ومن ثم عرضه على هذه المنصة الإلكترونية.

وأشارت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى أنه كان لا يصح وضع "الممر" على صفحة الوزارة كون الفيلم طويل وكذلك هناك حقوق ملكية لمنتج الفيلم وأشياء أخرى من هذا القبيل، وكان لابد من التعاون مع Watch It، والتي تتيح عرض الأفلام الوطنية والفنية وتوصيلها للمصريين بالخارج بشكل أسهل وأيسر، موضحة أن الاتفاق مع المنصة لم يكن على الأعمال الوطنية فقط بل على الأعمال التي تتحدث عن الهوية الثقافية والفنية في مصر، وذلك سيتم ترجمتها وبثها على المنصة بالتنسيق مع وزارة الهجرة.

وأردفت أن منتج فيلم الممر هو من قام بترجمة الفيلم وليست الوزارة، كما أنه ليس أول تعاون بينها وبين منتج الفيلم هشام عبد الخالق، فقد سبقت وطلبت منه تخصيص صالة عرض الفيلم مع استضافة الكيانات المصرية في الخارج من أجل مشاهدة "الممر" ولم يتأخر، موضحة أنها تقدر تمامًا قلق الأسر في الخارج على نزول أولادها مصر في الفترة الحالية لحضور مؤتمرات الجيل الثاني والثالث في الوقت الحالي، "كل حاجة بتاخد وقت، الفتح مش بيبقى في يوم وليلة، ولكن ليس غلق المطارات أو فتحها أو الإجراءات الاحترازية ستوقف الوزارة عن عملها".

وأوضحت أنها قامت بعمل لقاء عبر زوم مع الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة الماضي، كذلك قامت بعمل لقاء آخر مع وزيري الهجرة في اليونان وقبرص من أجل الاستثمار في مبادرة العودة للجذور، "بنعمل من خلال Watch It إننا نحط الأعمال الوطنية للجيل الثاني والثالث وكذلك كل الأعمال الفنية والإعلامية التي تعرف بمصر، عشان لما يعودوا إلى مصر يبقى إحنا حطينا البذرة الجيدة وييجوا يكملوا عليها".